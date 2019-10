Mps verso cessione di Npl per 10 miliardi e la Borsa gradisce

L’istituto senese in rialzo a Piazza Affari per la notizia di una trattativa con la Commissione europea sulla cessione di una quota di crediti deteriorati per circa due terzi del totale, in vista della ricerca di un acquirente in scadenza a fine anno

L’apertura della giornata borsistica del 4 ottobre ha visto spiccare Banca Monte dei Paschi di Siena che ha impennato a +3,8% sui rumors di una possibile cessione ad Amco di una cospicua porzione di Npl per un ammontare complessivo di 10 miliardi di euro. A metà mattinata e su una Borsa che viaggia in territorio positivo, il risultato di Mps conta il +2,53% a 1,502 euro. Secondo quanto riportato da Il Sole24Ore sarebbero in corso delle trattative con la Commissione Europea per alleggerire l’istituto senese da circa due terzi del valore totale dei crediti deteriorati che possiede e rendere più semplice per la banca trovare un acquirente vista la scadenza prevista entro fine 2019. È dal Ministero del tesoro che Bruxelles attende entro dicembre, anche se potrebbe essere prevista una proroga, come intende procedere per la dismissione della sua quota del 68% nel capitale della banca, conferitogli dal salvataggio di due anni fa, spiega il quotidiano economico. “Il piano potrebbe prevedere lo spin-off a una società separata, che poi verrebbe fusa con Amco, la ex Sga”, prosegue Il Sole 24 Ore, dal Tesoro non arrivano commenti ufficiali. Sull’ipotesi della scelta di un partner si è espressa la presidente del Monte dei Paschi, Stefania Bariatti: “Non spetta a noi avere preferenze. La scelta spetta all’azionista che deve decidere come massimizzare la quota”. Bariatti ha parlato a margine dell’assemblea annuale di Assolombarda e ha ricordato come già un anno fa il cda di Mps avesse valutato “le diverse opzioni da presentare all’azionista”.