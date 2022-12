Mostra Alphonse Mucha, maestro dell’Art Nouveau: (Preview) della mostra primaverile al Grand Palais Immersif di Parigi

A cavallo del ventesimo secolo, Alphonse Mucha è stato uno degli artisti più famosi d’Europa. Figure importanti dell’Art Nouveau, inventore di un’arte grafica originale, la sua opera articola la bellezza femminile e la natura stilizzata a una composizione e una tipografia decisamente innovative. Fin dalla sua creazione, pacchetti “stile Mucha”. Si applica a una varietà di opere e oggetti che poi adornavano le case degli amanti dell’arte nel il mondo intero.

La mostra Éternel Mucha – dal 22 marzo al 5 novembre 2023 a Parigi – racconta al visitatore la storia di Alphonse Mucha e della sua ambizione umanista in tre atti: come maestro del manifesto a Parigi; a cavallo della sua carriera nel 1900, quando fu fortemente coinvolto in l’Esposizione Universale di Parigi; e attraverso la presentazione delle sue opere monumentali, in particolare The Slavic Epic, che sviluppa una visione della storia slava come modello pacifista del mondo che risuona oggi più che mai.

La mostra è interessata anche alla sua influenza permanente: dal movimento pacifista “Flower Power” degli anni 60, passando per manga giapponesi, supereroi, artisti arte di strada e persino nell’arte del tatuaggio.

Chi è Alphonse Mucha? Una riscoperta del maestro dell’Art Nouveau

Artista-filosofo fonte di ispirazione per la creazione di oggi. Nel cuore dell’effervescenza parigina della Belle Époque, Alphonse Mucha ha inventato un nuovo linguaggio visivo, che continua a ispirare un gran numero di artisti oggi. Durante tutto il corso, la mostra evidenzia la grande modernità dell’opera e le influenze filosofiche di questo grande artista, modello di molti creatori. I visitatori sono invitati a scoprire l’influenza di Mucha in particolare nella serie televisiva ARCANE cui le decorazioni sono ispirate all’opera dell’artista.

Éternel Mucha: una mostra immersiva e interattiva

La mostra Éternel Mucha utilizza le più avanzate tecnologie di proiezione, in a scenografia accattivante per consentire un’esperienza unica del lavoro e delle influenze di Mucha. La dimensione immersiva della mostra è accentuata grazie all’universo olfattivo creato da TechnicoFlor, attraente per tutti i sensi dei visitatori. Specifica per GPI, una creazione musicale originale è composta appositamente per la mostra dallo Studio di Radio France, Bruno Laforesterie e Benjamin Morando propongono una partitura contemporanea, che scivolerà in citazioni di opere di compositori dell’epoca di Mucha. Grazie alle immagini ad altissima definizione, la mostra immersiva Eternel Mucha offre al pubblico un’immersione profonda al centro del lavoro di questo artista d’avanguardia, icona di raffinatezza, eleganza e modernità. Una mostra per riscoprire un artista d’avanguardia che ancora oggi influenza i creatori contemporanei, inventore dell’Art Nouveau, pioniere della cartellonistica e precursore della pubblicità.

Éternel Mucha

22 marzo – 5 novembre 2023

Grand Palais Immersif

110 rue de Lyon

75012 Paris