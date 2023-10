Morgan Stanley: Ted Pick nuovo Ceo dal 2024 al posto del “leggendario” Gorman

Pick lavora in Morgan Stanley da 30 anni e succederà a James Gorman, l’uomo che ha risollevato le sorti della banca dopo la crisi finanziaria del 2004

Dal 2024 Ted Pick sarà il nuovo Ceo di Morgan Stanley. Pick prenderà il posto James Gorman che per 14 anni ha gestito la banca di Wall Street, risollevandone le sorti dopo la crisi finanziaria del 2008 e trasformandola da banca di investimento con un futuro incerto in un fiorente gestore con circa 6mila miliardi di dollari di asset in gestione, con l’obiettivo di raggiungere i 10mila miliardi di dollari.

Morgan Stanley: chi è Ted Pick

Morgan Stanley ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha scelto all’unanimità Pick come successore di Gorman. Pick, che gestisce investment banking e trading, subentrerà dal 1° gennaio 2024.

Cinquantaquattro anni, co-presidente di Morgan Stanley, società in cui lavora da 30 anni, Pick entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione. Era considerato il favorito alla carica sin dal giorno in cui Gorman aveva dichiarato di volersi dimettere prima della prossima assemblea generale annuale della banca, in programma a maggio.

Come racconta il Financial Times, Pick è laureato al Middlebury College con un MBA ad Harvard e ha iniziato a lavorare presso Morgan Stanley nel 1990 come analista. Si è rapidamente specializzato nei mercati dei capitali azionari, arrivando a gestire – nel 2005 – tale attività e aiutando Morgan Stanley a raccogliere capitali durante la crisi finanziaria del 2008. Dal 2009, Pick ha contribuito alla gestione del trading azionario globale fino al 2015, quando è stato promosso a responsabile globale delle vendite e del trading e gli è stato affidato il compito di risanare il business a reddito fisso in difficoltà di Morgan Stanley.

Morgan Stanley: James Gorman, l’uomo della rinascita

Goldman, che di anni ne ha 65, resterà in Morgan Stanley nel ruolo di presidente esecutivo. A lui si deve il salvataggio di Morgan Stanley dopo la diaspora dei clienti dovuta alla mancanza di fiducia innescata dalla crisi finanziaria del 2008 e l’ascesa dell’attività di trading, diventata centrale nel business di Morgan Stanley.

“Ha avuto una visione singolare del posto e in 15 anni ci ha portato da una situazione di quasi bancarotta a una posizione vincente”, ha dichiarato Pick su Gorman nel corso nella sua prima intervista dopo l’annuncio della promozione. Pick ha detto che manterrà la direzione intrapresa da Morgan Stanley e non prevede alcun cambiamento di strategia.

La settimana scorsa, la società ha pubblicato i conti del terzo trimestre 2023, chiuso con ricavi netti pari a 13,3 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 13 miliardi di dollari di un anno fa. L’utile netto è stato di 2,4 miliardi di dollari, o 1,38 dollari per azione, rispetto all’utile netto di 2,6 miliardi di dollari, o 1,47 dollari per azione, per lo stesso periodo di un anno fa.