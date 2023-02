Mooney: 1 milione di carte prepagate emesse

Importante traguardo per la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo. 561 mila carte emesse nel 2022 per la prepagata eletta anche “prodotto dell’anno”

Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo, ha raggiunto il milione di carte prepagate emesse. Sono 561 mila le carte emesse solo nel 2022.

L’importante traguardo, spiega in un comunicato l’azienda, è stato raggiunto grazie alle caratteristiche di sicurezza e comodità della carta. Motivo di orgoglio anche l’inclusività dal momento che il 27% circa dei clienti è nella fascia di età 45-54 mentre il 25% è over 55. L’utilizzo della carta avviene principalmente per gli acquisti online (58%).



Mooney card è stata anche “Eletto prodotto dell’anno 2022” per la categoria “servizi pagamenti smart”, per il grado di soddisfazione ed il contenuto di innovazione rilevato da un campione di 12.000 consumatori.



“Il traguardo raggiunto da Mooney così velocemente nel mercato delle carte prepagate è motivo di grande soddisfazione non solo perché premia il nostro impegno, ma anche perché ha contribuito in maniera concreta a migliorare e semplificare, nel segno dell’inclusività finanziaria, la vita di tanti cittadini. Il nostro obiettivo è quello di proseguire lungo il percorso di evoluzione delle carte prepagate rendendole sempre più ricche di servizi esclusivi e di funzionalità per guidare e anticipare i trend che vedono gli strumenti di pagamento elettronico sempre più utilizzati dagli italiani” ha dichiarato Francesco Maldari, General Manager Payment Services & Operations Mooney.

Come funziona la carta Mooney

La carta Mooney è una prepagata nominativa, contactless, dotata di IBAN che fa parte del circuito VISA. Si tratta di una carta fisica, per uso personale, gestita da una app e utilizzabile solo dai clienti privati.

La carta è stata sviluppata in modo da rispondere alle diverse esigenze della clientela. Può essere ricaricata in tempo reale in uno degli oltre 45 mila punti vendita Mooney, usata per acquisti online e nei negozi e tramite smartphone grazie a Google Pay, ma anche per inviare e ricevere bonifici su IBAN italiano, per prelevare presso gli ATM in Italia e all’estero e domiciliare bollette. Può essere usata anche per pagare direttamente le bollette Enel. Un’esperienza “phygital” a tutto tondo. Non è possibile utilizzarla per le attività d’impresa, non essendo una carta business associata a società e partite IVA.