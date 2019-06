Monopattini elettrici in Borsa: Helbiz sbarca a Milano e New York

La società che distribuisce la popolare app che consente di noleggiare monopattini elettrici ha annunciato una doppia Ipo sull’Aim Italia e sul Nasdaq

I monopattini elettrici debuttano in Borsa. Helbiz, azienda statunitense che che si occupa di micromobilità elettrica, sviluppo di soluzioni in sharing e nuove modalità di trasporto cittadino, ha annunciato l’intenzione di sbarcare in Borsa, quotandosi sia a New York – sul Nasdaq – che sull’Aim Italia di Borsa Italiana.

L’azienda è nota soprattutto per la sua app mobile che consente agli utenti di noleggiare monopattini elettrici per girare le città e all’inizio dell’anno è sbarcata in Italia, a Milano. La società ha però lanciato programmi pilota anche a Roma, Torino, Firenze e Pisa. Nel resto d’Europa Helbiz è attiva in Spagna, a Malaga, e ha programmato un piano di sviluppo in Portogallo, Grecia, Francia. La sua crescita però è a livello internazionale, con programmi a Singapore, in Georgia e con uffici a New York, Milano, Madrid, Belgrado, Singapore e ulteriori team operativi in tutto il mondo.

“Helbiz, ricorda il comunicato, ha creato HelbizGO, una soluzione di trasporto cittadino free-floating integrata all’interno della piattaforma Helbiz: scaricando l’applicazione Helbiz da Google Play Store o da Apple Store, gli utenti possono geolocalizzare, noleggiare e sbloccare i monopattini elettrici direttamente con un tap sul telefono e lasciare i mezzi sul marciapiede una volta terminata la corsa”.

Nell’ambito dell’Ipo sarà TriPoint Global Equities a svolgere il ruolo di lead managing agent e bookrunner unico per l’offerta negli Stati Uniti Uniti, mentre in Italia Intermonte sarà lead managing selling agent, insieme a EnVent Capital Markets, che fungerà da Nomad. Ortoli Rosenstadt LLP, insieme a Deloitte Legal, agirà come consulente della società, mentre Hunter Taubman Fischer & Li LLC agirà come consulente del sottoscrittore.

Helbiz intende utilizzare i proventi dell’offerta “per l’ampliamento della sua flotta di monopattini elettrici, l’espansione territoriale e la capitalizzazione della società”, spiega ancora la nota

“Il team Helbiz è focalizzato sul problema del primo e dell’ultimo miglio, soprattutto nelle aree fortemente trafficate, proponendo soluzioni che stanno già facendo la differenza in molte città europee”, ha dichiarato Salvatore Palella, fondatore e Ceo di Helbiz. “La nostra esperienza nel servire questi mercati è inestimabile e ci permette di portare valore, competenza e servizi presso le Amministrazioni cittadine e in tutti quei contesti che hanno bisogno di rinnovare le proprie soluzioni di mobilità per migliorare la qualità di vita delle persone. Il nostro modello di business e le tecnologie che impieghiamo ci permettono di distinguerci dalle altre aziende che operano in questo settore, generando un impatto positivo su tutta la nostra bottom-line”.