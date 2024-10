Modena celebra il cioccolato dal 31 ottobre al 3 novembre: a Sciocolà 2024 una maxi scultura in onore di Bottura

La manifestazione più dolce dell’anno trasformerà il centro di Modena in un paradiso per gli amanti del cioccolato, con una maxi scultura dedicata a Massimo Bottura, realizzata dal maestro Mirco della Vecchia

Modena si prepara a un dolcissimo tour de force dal 31 ottobre al 3 novembre, accogliendo la sesta edizione di Sciocolà, il festival dedicato al cioccolato artigianale. Mentre i bambini iniziano a pensare ai costumi di Halloween, gli adulti si preparano a una grande abbuffata di cacao. Qui, il cioccolato non è solo un ingrediente: è un vero e proprio protagonista che si riverserà nel centro storico della città in tutte le sue forme, colori e gusti.

L’ingresso al festival è gratuito. Sciocolà è promossa da Cna Modena e organizzata da Sgp Grandi Eventi Srl in partnership con Acai, con il patrocinio del Comune di Modena, della Regione Emilia Romagna e della Camera di Commercio di Modena. Ad amplificare l’atmosfera festosa, ci sarà Radio Bruno come radio ufficiale dell’evento.

Sciocolà 2024: un viaggio tra cioccolato artigianale, musica e sculture golose

I visitatori potranno perdersi tra le affascinanti vie di Modena, avvolti dall’aroma irresistibile di cioccolato e dalle melodie che spaziano dalla musica classica al jazz. Maestri cioccolatieri e pasticceri metteranno in mostra le loro opere d’arte dolciarie, offrendo degustazioni di prelibatezze artigianali. Il pubblico potrà deliziarsi con ogni tipo di cioccolato: dal classico al latte, fondente, bianco, fino a versioni più particolari come il cioccolato agrumato, al peperoncino, al pistacchio e anche varianti gluten-free.

Le piazze storiche di Modena, come Piazza Grande e Piazza Matteotti, diventeranno il cuore pulsante dell’evento, animate da spettacoli e attività per ogni età. Saranno organizzati show cooking, incontri gastronomico-culturali, presentazioni di libri e laboratori per bambini, coinvolgendo il pubblico grazie a un ricco programma.

Tra le attrazioni di punta di quest’anno spicca una maxi scultura di cioccolato dedicata a Massimo Bottura, realizzata dal maestro Mirco della Vecchia. Questo omaggio al celebre chef sarà esposto per tutta la durata del festival, diventando un vero e proprio simbolo dell’evento. Non mancheranno anche momenti competitivi, con il concorso per la miglior pralina, presieduto da Marisa Tognarelli, che renderà l’atmosfera ancora più vivace.

Premi e celebrazioni

Sciocolà non si limita a celebrare il cioccolato, ma offre anche premi e riconoscimenti per onorare l’eccellenza nel campo della pasticceria. La cerimonia di premiazione del “Sciocola’ d’Oro” rappresenterà uno dei momenti clou dell’evento, con il premio di quest’anno assegnato ai Modena City Ramblers, celebre band legata alla città. Il “Sciocola’ in Rosa” sarà consegnato a Elisa Guidelli e Silvia Cavalieri, in riconoscimento del loro impegno nel promuovere l’eccellenza femminile nel settore.

Inoltre, il premio “Pietro Piccagliani”, in onore di un noto cioccolatiere carpigiano, sarà conferito a Giacomo Bellantoni, giovane talento della Cioccolateria Italiana, per incoraggiare e far crescere le nuove generazioni in questo affascinante settore. Infine, il premio “Ambasciatore del Gusto 2024” sarà assegnato a Iginio Massari, figura di riferimento nell’alta pasticceria mondiale, confermando l’impegno di Sciocolà nel valorizzare il meglio del panorama gastronomico.