Moda, Renzo Rosso rileva il 100% di Jil Sander

Lo stilista triestino ha annunciato l’ingresso nella sua holding Only the Brave del noto marchio tedesco, che nel 1999 era finito nelle mani di Prada.

Un nuovo e prestigioso brand di moda entra a far parte della famiglia che fa capo allo stilista triestino Renzo Rosso. La sua holding, Only the Brave (Otb) ha infatti appena annunciato l’ingresso di una nuova icona nel suo portafoglio di marchi: Jil Sander, la boutique fondata nel 1968 dall’omonima stilista tedesca, oggi 77 enne. Soprannominata l’Armani tedesca per il suo stile inconfondibilmente minimalista, Jil Sanders era già in passato entrata nell’orbita del made in Italy: nel 1999 fu rilevata dal gruppo Prada, che però nel 2008 l’ha ceduta ai giapponesi di Onward Holdings.

Il marchio tedesco, da sempre volutamente ispirato a Coco Chanel e che ha avuto tra i suoi clienti/testimonial star come Jude Law, Keira Knightley, Sigourney Weaver, Jerry Bruckheimer, Winona Ryder, Tilda Swinton ed Ellen Barkin, è diretto creativamente da Lucie e Luke Meier dal 2017. Otb e Onward Holdings hanno perfezionato un accordo per l’acquisizione da parte del gruppo italiano del 100% di Jil Sander.

“Ho sempre guardato a Jil Sander con rispetto e ammirazione – ha commentato Renzo Rosso, presidente di Otb -. Nonostante i cambi di proprietà e direzione creativa, il marchio è rimasto fedele alla visione della sua fondatrice, con una grande attenzione alla bellezza e alla qualità del prodotto, dall’inconfondibile approccio minimalista. Accogliere questo diamante senza tempo nel nostro gruppo di maison uniche e anticonvenzionali è un onore e un impegno a lungo termine’.

Only the brave è il gruppo a cui fanno capo Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, Staff International e Brave Kid. Nel 2020 il giro d’affari consolidato è stato di 1,317 miliardi di euro, con un mol di 176 milioni di euro, e una posizione finanziaria netta positiva di 175 milioni.