Moda e design made in Italy, un matrimonio che è sempre garanzia di successo: il caso Jumbo

Un esempio di questo binomio è Jumbo Group che presenta cinque brand di lusso ognuno espressione di uno specifico concetto di lifestyle. Il tavolo Wynwood di Gianfranco Ferrè Home

Continua il solido matrimonio tra moda e design. Il risultato sono le esclusive collezioni di accessori e complementi di arredo in cui gli stilisti più affermati mettono il loro estro creativo al servizio della casa. Il Jumbo Group, fondato nel 1985, rappresenta uno degli esempi di imprenditoria che coniuga business e artigianalità di lusso con successo.

Il gruppo ha sede in Brianza e dal 2012 ha la licenza per produrre mobili di fascia molto alta con i brand di grandi stilisti come Roberto Cavalli Home Interiors. Nel 2014 arriva la licenza del brand Gianfranco Ferré Home, che eredita lo stile della maison fashion in una perfetta combinazione tra elementi contemporanei, charme metropolitano e richiami vintage. Il brand sperimentale del gruppo, JCP Universe, nasce nel 2016 per dare vita a una collezione ai confini tra arte e design. Nel settembre 2017 il Gruppo si amplia ulteriormente con la linea ETRO Home Interiors, in cui arredi dal fascino esotico ispirati al tema del viaggio prendono vita grazie a tessuti e materiali evocativi.

Tavolo da pranzo Wynwood, firmato da Gianfranco Ferrè Home

Moda e design: il tavolo da pranzo firmato Gianfranco Ferrè Home

Questo spettacolare tavolo da pranzo, il modello Wynwood, firmato da Gianfranco Ferrè Home, fa parte della sontuosa collezione dinning Warm Design che comprende anche delle eleganti sedute e un’area relax, separate da una teatrale libreria bifacciale. Il tavolo rappresenta una sintesi di artigianalità e tecnologie sofisticate che da anni ormai costituiscono la base del successo mondiale di elementi d’arredo come questi di fascia alta.

La capacità di battere sui mercati mondiali qualsiasi competitor è proprio dovuta alle innovazioni di carattere formale e tecnologico quasi impossibili da imitare. I supporti scultorei di questo tavolo sono pannelli di specchio bronzato, la parte centrale è di legno massello di faggio, tagliato al laser, sagomato a sezione variabile con la speciale tecnologia CNC con curve volutamente irregolari e giunti al pettine, assemblati con perni a scomparsa. Per l’intera serie Warm Design sono impiegati il bronzo, l’ottone, il legno massello di pregio e la pelle nabuk.