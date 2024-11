Missione Intelligenza Artificiale: come le banche e le assicurazioni affrontano la rivoluzione digitale

L’evento “Missione Intelligenza Artificiale: Banche e Assicurazioni alla sfida dell’innovazione,” organizzato da NewsMondo.it, si terrà il 12 novembre 2024 presso il Palazzo della Borsa a Milano. Questo appuntamento esplora il ruolo dell’intelligenza artificiale (IA) nella trasformazione digitale dei settori bancario e assicurativo, con un focus sui cambiamenti strategici, il supporto a imprese e famiglie, e il miglioramento della sicurezza informatica

Negli ultimi anni, il panorama finanziario ha vissuto una rivoluzione grazie alla crescente adozione dell’intelligenza artificiale. Banche e assicurazioni, settori tradizionalmente associati a modelli di business consolidati e a una regolamentazione rigida, stanno abbracciando questa tecnologia per aumentare efficienza, sicurezza e personalizzazione dei servizi. Per analizzare e discutere questi cambiamenti, NewsMondo.it ha organizzato l’evento “Missione Intelligenza Artificiale: Banche e Assicurazioni alla sfida dell’innovazione,” che si terrà a Milano il prossimo 12 novembre presso il Palazzo della Borsa.

L’evento rappresenta un’opportunità di confronto tra istituzioni, esperti e imprese del settore, offrendo una piattaforma per comprendere meglio come l’intelligenza artificiale stia trasformando ogni aspetto del settore finanziario, dalla strategia aziendale alla gestione della clientela, fino alla sicurezza informatica. La mattinata sarà suddivisa in tre panel tematici e sarà moderata da due personalità di spicco del mondo dei media italiani: Alessandro Plateroti e Franco Ferraro. Concluderà la giornata l’assegnazione dell’AI Banking Excellence Award, premio ideato per celebrare le migliori pratiche di IA nelle banche e nelle assicurazioni.

Il contesto dell’intelligenza artificiale nei settori finanziario e assicurativo

L’intelligenza artificiale è diventata negli ultimi anni un pilastro per la trasformazione digitale delle banche e delle assicurazioni. La pandemia ha accelerato l’adozione di soluzioni digitali, spingendo gli operatori a innovare i processi interni e a migliorare la fruibilità dei servizi da remoto. Tuttavia, l’IA è molto più di uno strumento tecnologico: è una forza dirompente che cambia i paradigmi con cui queste aziende operano, ridefinendo i modelli di business e migliorando l’esperienza cliente.

In un ambiente sempre più competitivo e regolamentato, le banche e le assicurazioni devono affrontare nuove sfide legate alla gestione dei dati, alla trasparenza e alla sicurezza. Questo ha creato una domanda crescente di soluzioni basate sull’IA, capaci di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, migliorare la sicurezza contro le frodi e adattare i servizi ai bisogni specifici dei clienti. È in questo contesto che si inserisce l’evento di NewsMondo.it, il cui obiettivo è promuovere un dialogo costruttivo tra operatori del settore, istituzioni e stakeholder.

I panel tematici: innovazione e sicurezza nell’era dell’IA

Il programma dell’evento è organizzato in tre panel principali, ciascuno dei quali affronterà un aspetto chiave dell’intelligenza artificiale nelle banche e nelle assicurazioni:

1 – Intelligenza Artificiale: impatto su strategie e business

Il primo panel esplorerà come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo le strategie di business nel settore finanziario. Grazie all’IA, le banche e le assicurazioni stanno passando da un approccio reattivo a uno proattivo nella gestione delle operazioni e delle relazioni con i clienti. Le tecnologie di machine learning e analisi predittiva permettono di anticipare le necessità dei clienti, migliorare la gestione del rischio e ottimizzare i processi decisionali.

Un aspetto fondamentale è l’automazione dei processi di base, come la gestione dei reclami e l’approvazione dei prestiti. Questo non solo migliora l’efficienza operativa, ma libera risorse per attività a maggiore valore aggiunto, come la consulenza personalizzata. La crescente personalizzazione dei servizi grazie all’analisi dei dati consente di proporre soluzioni più mirate, aumentando la fidelizzazione dei clienti.

2 – L’Intelligenza Artificiale al servizio di imprese e famiglie

Il secondo panel sarà dedicato all’analisi dell’IA come strumento di supporto per le imprese e le famiglie. Uno dei principali vantaggi dell’IA nel settore finanziario è la capacità di migliorare l’accesso ai servizi per una varietà di clientela. Le piattaforme digitali basate su IA facilitano l’accesso a finanziamenti per piccole e medie imprese, supportano le famiglie nella pianificazione finanziaria e offrono strumenti di gestione del patrimonio.

L’IA consente inoltre di rendere i servizi più inclusivi, riducendo le barriere legate all’accesso fisico agli sportelli bancari e migliorando l’accessibilità per categorie di clienti vulnerabili. Il panel analizzerà casi concreti di come l’intelligenza artificiale sta rendendo il sistema bancario più accessibile e trasparente, puntando a garantire una maggiore equità e inclusione.

3 – Intelligenza Artificiale: il super-poliziotto della cybersecurity

Con la crescita delle minacce informatiche, la sicurezza è diventata una priorità per le istituzioni finanziarie. Il terzo panel si concentrerà su come l’intelligenza artificiale venga utilizzata per migliorare la cybersecurity nelle banche e nelle assicurazioni. Le tecnologie di IA sono oggi in grado di rilevare in tempo reale attività sospette e potenziali violazioni, offrendo una protezione proattiva.

Grazie all’uso di algoritmi avanzati, le istituzioni possono monitorare il comportamento degli utenti e identificare attività anomale, segnalando eventuali minacce. Questo approccio riduce significativamente il rischio di frodi e attacchi, proteggendo i dati sensibili dei clienti. L’IA, in questo senso, diventa un alleato prezioso nella difesa del patrimonio informativo delle aziende e nella salvaguardia della fiducia dei clienti.

Contributi di rilievo

L’evento vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di grandi aziende, tra cui ABI LAB, Banca Sella, Generali, Banca CF+, Politecnico di Milano, Intesa Sanpaolo, Hewlett Packard Enterprise, Verti Assicurazioni, Università degli Studi di Milano, Gruppo Unipol e Gruppo Excellence. Ogni relatore porterà la propria esperienza nel campo dell’IA e della digitalizzazione, contribuendo a un dibattito variegato e arricchente. Il dialogo tra queste figure di spicco offrirà una panoramica completa sulle opportunità e le sfide dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario.

L’AI Banking Excellence Award: un riconoscimento all’innovazione

Uno dei momenti salienti della giornata sarà l’assegnazione dell’AI Banking Excellence Award. Questo premio, istituito da NewsMondo.it, riconosce l’azienda che ha saputo comunicare e implementare con maggiore efficacia le applicazioni dell’intelligenza artificiale negli ultimi due anni. Il premio è stato progettato in collaborazione con Excellence Consulting e Dataskills e rappresenta un simbolo di eccellenza per le aziende impegnate nell’innovazione digitale.

L’AI Banking Excellence Award è un segno di riconoscimento per le aziende che hanno saputo utilizzare l’IA in modo strategico e innovativo, contribuendo a migliorare il servizio ai clienti e a rafforzare la sicurezza nel settore finanziario. Il premio ha lo scopo di ispirare altre aziende a investire nell’intelligenza artificiale, promuovendo una cultura dell’innovazione.

Verso un futuro digitale: il ruolo dei partner

La partnership con Newsonline, parte di Italiaonline, e altri sponsor come Blotix e Digitalia ’21 sottolinea l’importanza della collaborazione per favorire la trasformazione digitale nel settore. Italiaonline gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari di NewsMondo.it, e il loro supporto sarà cruciale per la visibilità e il successo dell’evento. Queste collaborazioni dimostrano come l’IA non sia solo una questione di tecnologia, ma anche di sinergia tra diversi attori economici e istituzionali.

Un invito alla partecipazione

NewsMondo.it invita professionisti, istituzioni e imprese a partecipare a questo evento gratuito, che rappresenta una straordinaria occasione per approfondire le implicazioni dell’IA nei settori bancario e assicurativo. La possibilità di partecipare a panel di alto livello, ascoltare esperti e confrontarsi con le migliori pratiche del settore rende questa giornata imperdibile per chi è interessato all’innovazione e alla digitalizzazione. I posti sono limitati e l’iscrizione può essere effettuata tramite il sito ufficiale dell’evento.

In un mondo sempre più digitale, l’intelligenza artificiale si afferma come una tecnologia cruciale per affrontare le sfide del futuro e migliorare la qualità dei servizi. “Missione Intelligenza Artificiale: Banche e Assicurazioni alla sfida dell’innovazione” non è solo un evento, ma un momento di riflessione su come questa tecnologia possa trasformare il settore finanziario, ponendo le basi per un futuro più sicuro, inclusivo e innovativo.