MiniPia Turismo: UniCredit al fianco delle imprese turistiche pugliesi

UniCredit collabora con il programma MiniPia Turismo per offrire contributi e prestiti alle imprese turistiche in Puglia. Il programma mira a migliorare la qualità dell’offerta turistica, promuovere servizi ecocompatibili e digitalizzare le imprese

UniCredit partecipa all’iniziativa “MiniPia Turismo – Pacchetti Integrati di Agevolazione”, un programma di agevolazioni rivolto alle imprese turistico-alberghiere di ogni dimensione. L’obiettivo è supportare l’accesso al credito per le aziende che investono nella Regione Puglia.

Le finalità del programma

La Regione Puglia, tramite Puglia Sviluppo come Organismo intermedio, offre agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto e contributo in conto impianti sugli interessi del finanziamento bancario. Queste misure supportano investimenti per migliorare gli standard qualitativi dell’offerta turistica, promuovere servizi ecologici e digitalizzare le imprese nel settore turistico. Il sostegno include anche formazione degli operatori e qualificazione dell’occupazione, con particolare attenzione all’occupazione femminile.

Gli investimenti devono riguardare il recupero di patrimoni esistenti come edifici abbandonati, masserie, palazzi storici, trulli, torri e fortificazioni, da convertire in strutture turistico-alberghiere o extralberghiere con almeno 5 camere.

I programmi di investimento devono coprire spese ammissibili fino al 90% del pacchetto integrato, con ulteriori spese per innovazione, formazione, consulenza, internazionalizzazione, partecipazione a fiere, tutela ambientale ed efficienza energetica. Gli investimenti per reti d’impresa o consorzi devono rientrare tra 500.000 euro e 2 milioni di euro.

La misura è pluriennale e rimarrà aperta fino all’esaurimento delle risorse disponibili, senza una scadenza definita.

“UniCredit potrà intervenire con un finanziamento a corredo dell’agevolazione per supportare le imprese pugliesi del comparto turistico” ha commentato Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit “fornendo un sostegno importante per sviluppare i loro progetti di investimento, in aggiunta alle numerose iniziative già messe in campo dalla banca per le imprese turistiche”.