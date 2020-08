Millennials, investire su di loro è un’opportunità

VIDEO – I Millennials, cioè la generazione Y nata tra il 1981 e il 1996, sono oggi uno dei megatrend finanziari su cui vale la pena di investire: lo sostiene in un’intervista al sito SalvaDenaro.com l’head of sales di lyxor Etf in Italia, Vincenzo Saccente – Ecco perchè

I Millennials sono uno dei nuovi megatrend finanziari su cui vale la pena investire. A sostenerlo è un video del sito salvadenaro.com, in cui la direttrice Patrizia Puliafito intervista l’esperto Vincenzo Saccente, head of sales per i Lyxor Etf in Italia. Ma chi sono i Millennials e che cosa vuol dire investire su di loro? I Millennials sono i nati tra il 1981 e il 1996. Ovvero la generazione Y, che rappresenta circa un terzo della popolazione globale e il 50% della forza lavoro del mondo, e che è detta anche la generazione “tecnologica” perché nativa digitale. “E’ la generazione – sostiene www. salvadenaro.com – che con le sue decisioni di spesa e di investimento, diverse da quelle delle precedenti generazioni, provocherà la scomparsa di alcuni modelli di business consolidati e la nascita di nuovi modelli”.

Investire nei Millennials vuol dunque dire investire nelle imprese che riescono ad entrare in sintonia con la mentalità e i gusti di questa generazione. Le aziende che sapranno rispondere alle loro abitudini di consumo saranno premiate nel medio/lungo periodo. I Millennials, ad esempio, spendono molto per lo svago e i viaggi. E come si traduce tutto questo in uno strumento come gli Etf? “Lo si può fare – spiega Saccente – con gli Etf, che sono replicanti di indici quotati in Borsa. Per facilitare l’investitore, Lyxor ha individuato i megatrend più significativi di oggi, li ha declinati in una serie di temi d’investimento e ha costruito altrettanti Etf che fanno parte della nuova gamma dei tematici”.

Uno di questi è proprio l’Etf tematico sui Millennials, che espone alle aziende quotate che guardano con attenzione agli interessi dei Millennials che sono principalmente intrattenimento, fitness, abbigliamento, cibo e ristorazione, viaggi e tempo libero, tecnologia. “L’elemento che più caratterizza gli Etf tematici di Lyxor è l’innovativa selezione dei titoli che poggia su tre pilastri: la gestione passiva che garantisce la trasparenza della replica dell’indice di riferimento; l’intelligenza umana (ovvero avvalendosi degli esperti di ogni singolo tema); l’intelligenza artificiale per selezionare le società più attinenti al singolo tema.