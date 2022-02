Milan-Udinese e Genoa-Inter, la corsa scudetto passa da qui: ecco le formazioni e dove vederle

Milan-Udinese e Genoa-Inter infiammano la corsa scudetto tra i due club milanesi negli anticipi di oggi – Dazn o Sky? Ecco dove vedere le partite di rossoneri e nerazzurri

Milan-Udinese e Genoa-Inter, il venerdì che infiamma il campionato. La 27esima giornata comincia subito col botto, ovvero con due partite decisamente importanti in chiave scudetto. Non si tratta di scontri diretti, questo è evidente, ma è chiaro che a 12 giornate dalla fine (13 per i nerazzurri), con una classifica così corta e tre squadre in ballo (c’è anche il Napoli, da ieri definitivamente senza impegni europei), nulla può essere lasciato al caso e tutto, anzi, rischia di incidere in maniera decisiva. Proprio la scorsa giornata ha dimostrato che non ci sono partite scontate e che le cosiddette “piccole” possono essere molto pericolose: Milan e Inter, insomma, non possono più sbagliare.

Milan-Udinese (ore 18.45, Dazn)

Si comincia da San Siro, dove il Milan di Pioli ospiterà l’Udinese di Cioffi. Sulla carta, per evidenti motivi, i rossoneri sono favoriti, ma è meglio non dirlo troppo forte dopo il pareggio di Salerno, reso meno amaro e dannoso solo dai risultati successivi delle concorrenti. Contro i friulani bisogna vincere, senza se e senza ma, altrimenti lo scudetto rischierebbe di diventare una vera e propria chimera.

Le parole di Pioli

“Noi stiamo bene, anche se veniamo da una brutta prestazione – ha spiegato Pioli in conferenza stampa – Assieme ai ragazzi abbiamo analizzato la partita con la Salernitana, avevamo cominciato bene ma poi ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Ora però pensiamo solo all’Udinese, è una squadra tosta, intensa, molto difficile da affrontare. Lo scudetto? Il nostro obiettivo è chiaro da inizio anno e consiste nel migliorare il punteggio dell’anno scorso, se poi dovessimo riuscire a vincere avremmo fatto qualcosa di eccezionale”.

La barra, insomma, resta dritta, ma senza troppi proclami. Gli alti e bassi dell’ultimo periodo, del resto, dimostrano che il Milan è sì competitivo, anche se non ancora così solido da dare certezze. Contro l’Udinese poi è una partita delicata, perché arriva a pochi giorni dal derby di Coppa Italia (martedì sera) e con un paio di assenti illustri come il solito Ibrahimovic (tempi di recupero incerti) e lo squalificato Bennacer.

Le formazioni

Il 4-2-3-1 di Pioli vedrà così Maignan in porta, Calabria, Tomori, Romagnoli e Hernandez in difesa, Tonali e Kessié a centrocampo, Messias, Diaz e Leao alle spalle dell’unica punta Giroud. Cioffi, reduce dal buon pareggio con la Lazio, risponderà con un 3-5-2 con Silvestri tra i pali, Becao, Pablo Mari e Perez nel reparto arretrato, Molina, Walace, Makengo, Pereyra e Udogie in mediana, Deulofeu e Beto in attacco.

Genoa-Inter (ore 21, Dazn E Sky)

Subito dopo la partita di Milano sarà tempo di trasferirsi a Marassi, dove l’Inter di Inzaghi farà visita al Genoa di Blessin. Il risultato di San Siro sarà già in archivio, il che vuol dire che i nerazzurri scenderanno in campo con tre scenari diversi: a meno 5 dai rossoneri, a meno 3, oppure con la possibilità del sorpasso, per giunta con la gara di Bologna ancora da recuperare. Situazione già capitata la settimana scorsa, che però non ha portato benefici, anzi sono in molti a pensare che l’Inter abbia preso sottogamba il Sassuolo proprio in virtù del passo falso dei cugini a Salerno.

Questa volta però non ci sarà spazio per gli errori, non contro un Genoa sì reduce da 4 pareggi consecutivi, ma a secco di vittorie addirittura dal 12 settembre scorso. Inzaghi sa di dover vincere a tutti i costi, eppure le difficoltà palesate dai suoi nell’ultimo periodo (una sola vittoria nelle ultime 5 partite), sia in fase realizzativa che difensiva, non gli fanno dormire sonni tranquilli.

Le parole di Inzaghi

“Siamo ancora il miglior attacco del campionato, non esiste un problema con i nostri attaccanti – ha ribattuto il tecnico nerazzurro – Anche contro il Sassuolo abbiamo creato tanto, sono convinto che presto torneremo a segnare con continuità. Ora dobbiamo concentrarci solo sul Genoa, troviamo un avversario in salute che ha fatto 4 pareggi consecutivi giocando un ottimo calcio. Siamo in un momento molto importante, ma non decisivo: è ancora tutto aperto, anche per Juventus e Atalanta”.

Le formazioni

Rispetto alla sfida col Sassuolo tornano abili e arruolati Brozovic e Bastoni, entrambi assenti per squalifica. Inzaghi potrà così tornare a schierare il 3-5-2 tipo con Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic a centrocampo, Dzeko e Lautaro in attacco. Classico 4-2-3-1 per Blessin, che tenterà l’impresa con Sirigu tra i pali, Hefti, Maksimovic, Vasquez e Cambiaso nel reparto arretrato, Sturaro e Rovella in mediana, Gudmunsson, Amiri e Yeboah alle spalle dell’unica punta Destro.