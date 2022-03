Milan-Inter, derby della riscossa in semifinale di Coppa Italia: ecco le formazioni e dove vederlo in tv

Il derby Milan-Inter si gioca stasera a San Siro per la semifinale d’andata della Coppa Italia: in palio la finalissima ma anche il rilancio delle due milanesi un po’ appannate

Milan-Inter di Coppa Italia, atto primo. Rossoneri e nerazzurri si ritrovano faccia a faccia a poco meno di un mese dall’ultima volta, solo che qui non c’è in palio il campionato bensì la semifinale d’andata dell’altro torneo nazionale. A San Siro andrà così in scena il terzo derby stagionale, con un bilancio sin qui favorevole ai rossoneri, che hanno raccolto un pareggio e una vittoria. La Coppa però è un’altra storia, tanto più che qui, a differenza della Champions e degli altri trofei internazionali, vige ancora la regola del gol in trasferta, che verrà tolta solo a partire dalla prossima stagione.

Milan-Inter (ore 21, Canale 5)

Le due squadre non ci arrivano bene, o quantomeno non come prima. Gli ultimi risultati, oltre a permettere al Napoli di raggiungere la vetta (alla pari col Milan) e alla Juve di avvicinarsi pericolosamente, hanno messo a nudo i problemi di rossoneri e nerazzurri, entrambi incapaci di vincere con continuità, ma soprattutto di tirare fuori gli attributi nei momenti topici. Il Milan ha rimediato due pareggi con Salernitana e Udinese, fallendo due clamorose possibilità di prendere il largo in classifica, l’Inter, se possibile, ha fatto addirittura peggio, ottenendo un solo punto tra Sassuolo e Genoa, peraltro conoscendo già i risultati dei cugini. La Coppa Italia, insomma, non arriva nel momento migliore, ma può trasformarsi in un trampolino per ritrovare un po’ di slancio: difficile però, se non addirittura impossibile, che possa esserlo per entrambe…

Le parole di Pioli

“Ci avviciniamo al derby con grande attenzione e concentrazione – ha spiegato Pioli in conferenza stampa – È solamente il primo round e il ritorno sarà tra tanto tempo (20 aprile, ndr), ma cominciare bene è importante. Siamo arrivati al momento decisivo della stagione, abbiamo fatto un percorso straordinario negli ultimi due anni e mezzo, ma ora conterà solo quello che faremo da qui in avanti. Ci manca l’ultimo step per diventare vincenti ed è quello più difficile da raggiungere, però ho grande fiducia nei miei giocatori. La stagione è stata difficile per tutti, è normale avere dei cali ma la classifica dice che c’è molto equilibrio e nei derby, inoltre, non ci sono favoriti”.

Le parole di Inzaghi

“Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro, ma nello stesso tempo penso che gli aspetti mentali e motivazionali faranno la differenza – ha replicato Inzaghi – Per Milano sarà una bellissima vetrina, ma il nostro focus dev’essere sul campo e sulla prestazione. È normale che fare gol in trasferta sarebbe molto importante, però bisognerà cercare di giocare partita per partita, recuperando le energie fisiche e mentali senza pensare a quello che succederà dopo. Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi questo è l’unico modo”.

Milan-Inter: le formazioni

I due tecnici non possono certo permettersi un ampio turnover, ma il calendario fitto (in particolare per l’Inter, che venerdì sarà già in campo contro la Salernitana e martedì andrà a Liverpool) e l’opacità mostrata da alcuni elementi consiglia quantomeno qualche rotazione.

Pioli poi dovrà rinunciare allo squalificato Tonali, oltre che ai soliti Kjaer e Ibrahimovic (si punta a una convocazione per Napoli, ma non ci sono certezze), dunque si affiderà a un 4-2-3-1 un po’ diverso dal solito con Maignan in porta, Calabria, Tomori, Romagnoli e Hernandez in difesa, Bennacer e Kessié a centrocampo, Saelemaekers, Krunic e Leao alle spalle dell’unica punta Giroud, già decisivo nell’ultimo incrocio di campionato.

Formazione tipo invece per Inzaghi, che risponderà con il consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni nel reparto arretrato, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic in mediana, Lautaro e Dzeko in attacco.