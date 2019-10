Milan in crisi: Giampaolo e Maldini in bilico. Napoli e Roma flop

Milan nella tempesta: la vittoria di Marassi non basta a salvare la panchina di Giampaolo che potrebbe trascinare nel baratro Maldini – Deludono anche Napoli e Roma, che non vanno oltre il pari

Due passi falsi e una panchina ormai prossima a saltare. La domenica “extra Inter-Juve” ci regala i pareggi di Napoli e Roma, ma soprattutto il quasi esonero di Giampaolo, il cui destino sembra davvero segnato. La vittoria di Genova non basta a dissipare i dubbi di Gazidis e Boban, convinti che l’unica soluzione per salvare il campionato sia il cambio di allenatore.

Maldini continua a difenderlo ed è per questo che l’esonero non è ancora passato agli atti, col passare delle ore però anche lui si sta rassegnando a una decisione condivisa da tutti gli altri componenti del club, Elliot in testa, tanto che non vanno esclusi colpi di scena anche sulla sua posizione. Insomma, a breve sapremo se il Milan continuerà con Giampaolo oppure no, ma ad oggi il cambio è lo scenario più probabile.

Chi prenderà il suo posto? Il novero dei sostituti si è ridotto a 2-3 nomi, con Spalletti (il preferito) e Pioli (il più raggiungibile) in pole, e gli outsider Ranieri e Garcia più staccati. Difficile, per non dire impossibile, rivedere Gattuso, a meno che Maldini, i cui rapporti con Boban sono freddissimi (fonti molto attendibili raccontano di un litigio negli spogliatoi di Marassi), non decida di fare un clamoroso passo indietro.

Quello che, tornando al campo, hanno fatto Napoli e Roma, di nuovo stoppate al momento di fare il salto di qualità. Pareggiare con Torino e Cagliari, per giunta nel giorno di Inter-Juventus, è quasi imperdonabile, e se la Roma può comunque nascondersi dietro a un progetto in costruzione, il Napoli deve fare i conti con un primo bilancio flop.

Ancelotti aveva garantito una squadra in grado di lottare per il titolo, invece la classifica piange e il motivo non va affatto ricercato nella sfortuna. Ieri a Torino abbiamo assistito al secondo 0-0 consecutivo dopo quello di Genk, e proprio come martedì a tutta una serie di occasioni sprecate nella prima parte, per poi spegnersi con una seconda nettamente inferiore e al di sotto delle aspettative.

La verità è che la politica del turnover, elogiata a inizio stagione, non sta funzionando: il continuo cambio di moduli e uomini, infatti, sta finendo per togliere identità di gioco e certezze. Ancelotti, nel tentativo di sorprendere Mazzarri, ha abbandonato il 4-4-2 per tornare a un 4-3-3 di “sarriana” memoria, con Insigne e Lozano sulle fasce, Mertens falso nueve e Callejon, Llorente e Milik in panchina.

L’avvio è sembrato promettente con il Napoli vicino al gol con Fabian Ruiz e Mertens, poi però i granata, complice l’imprecisione degli azzurri, hanno preso coraggio e fatto tremare Meret con Ansaldi. Nel secondo tempo i ritmi sono calati e il Toro ha fatto valere la sua maggiore aggressività, guadagnando metri senza però smettere di difendere al meglio.

Il risultato è che il Napoli, pur con i cambi di Ancelotti (dentro Callejon e Llorente al posto dei deludenti Insigne e Lozano), ha attaccato con confusione, rendendosi pericoloso solo con le zuccate dello spagnolo, finite però fuori dalla porta di Sirigu.

“È stata una partita molto combattuta, abbiamo fatto una gara solo sufficiente, è mancata un po’ di efficacia davanti – ha spiegato il tecnico azzurro. – Siamo stati troppo timidi quando si doveva concretizzare. La nostra classifica piange un po’, credo manchino i tre punti che dovevamo prenderci contro il Cagliari”. Tutto vero, anche perché il dato più impressionante, più che il distacco da Juventus e Inter, sono i 3 punti in meno dell’Atalanta.

Domenica deludente anche in casa Roma, dove la squadra di Fonseca non è andata oltre un grigio 1-1 col Cagliari. Un pari che, proprio come quello della Lazio a Bologna (2-2 e rigore sbagliato da Correa), impedisce il definitivo salto in zona Champions, obiettivo dichiarato dalla società. La situazione, unita all’emergenza infortuni sempre più forte (ieri è toccato a Diawara, fermato da una lesione al menisco), è tesa ed è esplosa nel finale, quando l’arbitro Massa, coadiuvato dal Var, ha annullato il gol del 2-1 a Kalinic per un fallo su Ceppitelli.

Decisione che ha mandato su tutte le furie la Roma, a cominciare da Fonseca, espulso per proteste reiterate e offensive verso il direttore di gara. “Devo dire anzitutto che mi sono meritato l’espulsione, ma c’è da fare chiarezza sul gol annullato a Kalinic – ha confermato il tecnico. – I giocatori mi hanno detto che Massa aveva detto ‘no’ al fallo e poi chi è intervenuto, il Var?”.

Polemiche a cui ha preso parte anche Petrachi, deciso a far sentire la voce del club di fronte a quello che, per loro, è un torto inaccettabile. “Dico solo che il calcio non è teatro, Kalinic ha rubato il tempo a Pisacane, è Olsen che lo prende in pieno – ha tuonato il ds. – Sono cose normali che accadono in area, è impensabile annullare un gol così, altrimenti non si gioca più a calcio”.

Prima però c’era stata una partita nella quale la Roma non era riuscita a sfondare il muro del Cagliari, eretto dopo il vantaggio di Joao Pedro su rigore (26’, tocco col braccio di Mancini) e l’immediato pareggio giallorosso (31’, autogol di Ceppitelli). Nella ripresa è stato un monologo giallorosso ma senza la lucidità necessaria per battere i sardi, che dopo il San Paolo esorcizzano anche l’Olimpico. Ora la sosta, poi Napoli e Roma dovranno cambiare marcia, altrimenti i sogni di gloria resteranno tali.