MF Award, di Cattolica il prodotto più innovativo nell’automotive

MF/Milano Finanza premia Active Auto, la soluzione assicurativa di Cattolica che garantisce una maggior sicurezza al volante, come prodotto più innovativo del 2018 nella sezione “automotive”.

Anche quest’anno MF/Milano Finanza, in collaborazione con Accenture, ha stilato la classifica dei prodotti assicurativi più innovativi lanciati negli ultimi 12 mesi. Nella categoria dedicata agli autoveicoli, a vincere il primo premio MF Innovazione Award 2018 è stata Cattolica Assicurazioni con Active Auto, la soluzione lanciata dal Gruppo lo scorso 1° maggio che permette al guidatore in difficoltà di ricevere un aiuto in tempo reale attraverso un dispositivo – Active Box – autoinstallabile e dotato di sensori in grado di riconoscere eventuali impatti. Dando la possibilità al conducente di allertare la centrale operativa e richiedere l’intervento di un carro attrezzi e, in caso di bisogno, dei soccorsi.

I migliori sono stati individuati esaminando oltre 75 candidature provenienti dalle maggiori compagnie operanti nel mercato italiano in ambito danni e vita, e selezionando prodotti, servizi e iniziative che si sono distinte per la capacità di soddisfare le esigenze della clientela in termini di innovazione, servizio al cliente e livello di semplificazione e fruibilità della soluzione. Ad ogni candidatura è stato attribuito un voto derivante dalla media della valutazione di ogni fattore, individuando i vincitori assoluti, e alcune sezioni speciali, di ogni categoria del premio, tra cui autoveicoli, mobile, protezione dell’abitazione, della salute, del lavoro e del welfare, cyber security, contatto con il cliente e comunicazione.