Metro C di Roma, dove passa le case perdono valore: il 5% secondo Bankitalia

Nella capitale la Metro C ha provocato sul mercato immobiliare l’effetto opposto di quello che accade normalmente, soprattutto sulle case già costose. Lo studio di Bankitalia spiega perché

Dove comprare casa a Roma? Non vicino alla Metro C. Avere la metropolitana a meno di un chilometro da casa sarebbe il sogno di qualunque romano: più facile spostarsi e anche più rapido, nessuna ricerca infinita del parcheggio, aria più pulita. E se si tratta di una casa di proprietà, varrà di più. E invece no. Almeno questo è lo strano caso della Metro C, in costruzione a Roma, che secondo i ricercatori della Banca d’Italia, ha avuto un impatto negativo sulle case dove passa la linea. Una conferma o una smentita a tali evidenze si potrà avere con l’apertura delle fermate nel centro di Roma, dove le quotazioni immobiliari sono invece meno volatili.

Quali sono le fermate della Metro C di Roma?

La Metro C è la terza linea della metropolitana di Roma, ancora in costruzione, e attraversa la parte sud-orientale della città. I suoi capolinea sono San Giovanni e Monte Compatri-Pantano, situato nel comune di Monte Compatri. Si tratta della prima metropolitana romana esercita con convogli senza guidatore costruiti da AnsaldoBreda ed è inoltre l’unica ad avere un sistema di porte che separi la banchina dai binari ferroviari.

Si estende per un totale di circa 18 chilometri con 22 fermate di cui una di interscambio con la linea A (San Giovanni) e altre due con la ferrovia Roma-Giardinetti. Partendo dalla campagna di Monte Compatri, la linea C attraversa quartieri assai popolosi e soffocati dal traffico, come Centocelle, il Pigneto, fino a San Giovanni. In futuro arriverà in centro: Colosseo, Corso Vittorio, San Pietro, Prati. Ma perché ha avuto un impatto inverso sul mercato immobiliare?

Metro C di Roma: le case perdono valore

Le case nel raggio di un chilometro dalle nuove stazioni già in funzione hanno perso valore, in media di 137 euro al metro quadrato, circa il 5% del valore precedente, che si avvicinava ai 3 mila euro a metro quadro. Un calo non enorme, ma statisticamente significativo.

È quanto emerga dal paper di Bankitalia “The impact of metro C in Roma on the housing market” curato da Federica Daniele ed Elena Romito, che ha confrontato gli immobili nei pressi della nuova linea verde a 3 anni dall’inaugurazione con i prezzi di zone simili, a Roma, ma senza metropolitana. Come è possibile? Questa svalutazione è trainata dalla contrazione dei prezzi medi delle proprietà più costose, sintomo della propensione delle persone più abbienti a carcare casa altrove. In sostanza “la casa più valeva prima e più valore perde”. Un po’ perché temono per la propria sicurezza e un po’ per il diffuso senso di diffidenza nei confronti degli stranieri, soprattutto fra le persone più agiate: la metropolitana comporta un maggior transito nei dintorni delle stazioni, soprattutto di stranieri, i maggiori fruitori del trasporto pubblico.

Ma non solo le case, anche le attività economiche della zona non hanno tratto molti benefici dell’arrivo della nuova metro. I ricercatori di Via Nazionale hanno registrato l’apertura di qualche negozio e qualche ufficio in più, ma poca roba.

Metro C: 2,1 miliardi nella manovra del Governo Meloni

I lavori in programma per la Metro C della Capitale sono una vera e propria rivoluzione che guarda al Giubileo del 2025. A Roma, uno dei comuni più grandi d’Europa, ci sono soltanto 59,4 chilometri di metropolitana, meno dei 96,8 di Milano (che è 7 volte più piccola di Roma), o dei 294 di Madrid (che è la metà), o degli 405 chilometri di Londra. Un gap infrastrutturale che il governo punta a ridurre. “La stazione Porta Metronia della Metro C dovrebbe entrare in funzione nell’ottobre del 2024 e Colosseo dal febbraio del 2025″. Arrivano dal sindaco Roberto Gualtieri le anticipazioni sul cronoprogramma per l’apertura delle future stazioni centrali della Metro C.

“Rispettare i tempi, e avviare la realizzazione di Venezia e di tutta la tratta della Metro C fino a Farnesina. Sarà un salto di qualità per la mobilità sostenibile a Roma. I nuovi cantieri? A marzo del 2023 si inizia a Venezia ma siamo già andati sotto. E Farnesina è in programma per il 2032”. Nella manovra ci sono ben 2,1 miliardi di euro per la linea verde. Ben 900 milioni di euro in più rispetto agli 1,2 miliardi di cui si era parlato negli ultimi giorni di furente polemica sugli stanziamenti prima previsti e poi revocati.