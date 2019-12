Meteo weekend: neve al Nord e mareggiate al Sud

Inizia vestito di “nero” l’ultimo weekend prima delle vacanze natalizie. Forti temporali e nubifragi sparsi sul territorio, ma anche copiose nevicate su tutto l’arco alpino.

Dopo una prima fase di maltempo che ha già colpito tutto il territorio da mercoledì, si prospetta un venerdì nero, dovuto da un vortice di bassa pressione proveniente dalla Francia, e da una cattiva perturbazione, caratterizzata da incessanti piogge e copiose nevicate, con un serio rischio di valanghe, sulle Alpi. Vediamo nel dettaglio le aree interessate.

Nella prima parte della giornata di giovedì, il Nordovest sarà protagonista della fase più intensa del maltempo: intense piogge andranno a colpire, soprattutto i settori centrali e di Ponente della Liguria, insieme al basso Piemonte, mentre la neve scenderà abbondantemente su tutte le rispettive aree alpine.

Particolare preoccupazione desta la giornata di venerdì, quando un vortice ciclonico si abbatterà sull’Italia: le nevicate si faranno sempre più intense, dapprima sul Piemonte e Valle d’Aosta, poi si estenderanno sul resto dell’arco alpino. La situazione peggiorerà nel weekend con la quota neve intorno ai 1000/1100 metri sulle Alpi centro-occidentali e sui 1300 su quelle orientali e sulle Dolomiti.

Per quanto riguarda la giornata di sabato, le notizie non sono al momento positive. Il maltempo continuerà a condizionare negativamente l’inizio del weekend per tutto il Paese. Inoltre, le forti piogge aumentano il rischio di alluvione, dando luogo a possibili allagamenti e disagi alla circolazione.

Non solo il Nord Italia sarà investito da un’ondata di maltempo. Nubi e piogge investiranno anche diverse aree del Centro-Sud, soprattutto per Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Sicilia e Calabria, dove si attende l’arrivo di rovesci, anche a carattere temporalesco, in particolare sull’area del basso Tirreno. In più il rinforzo dei venti da Scirocco, aumenterà la possibilità di mareggiate, con onde fino a 7 metri, lungo le coste esposte.

Possibili miglioramenti sono previsti, invece, per la giornata di domenica, con miglioramenti su tutto il territorio, con un po’ di sole per il Nord Italia, ad eccezione dei settori alpini dove protagonisti saranno ancora nubi e neve, e per il Centro, in particolare sui litorali.