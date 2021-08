Meteo: weekend con pioggia e fresco anche al Sud

Addio estate: nel fine settimane tutta Italia sarà sotto i 30 gradi, con piogge anche molto intense soprattutto al Centro-Nord

L’estate è davvero finita. Lucifero e il record di 48.8 gradi toccato in Sicilia sono ormai un lontano ricordo: tra poche ore anche il Sud Italia sarà investito dal vortice di aria polare in arrivo dalla Scandinavia, che a partire da venerdì e per il fine settimane interesserà tutta l’Italia. Le danze come al solito si aprono al Nord, con il ritorno di piogge e temporali anche intensi, e un sensibile calo termico con temperature da fine stagione o addirittura da inizio autunno. La perturbazione inizialmente riguarderà soprattutto Friuli VG, Veneto ed Emilia-Romagna, poi si sposterà sul versante adriatico del Centro e lì ci sarà anche il rischio di nubifragi e forti grandinate, in particolare sulle Marche. Ancora al riparo, nella giornata di venerdì 27 agosto, il Sud Italia.

Ma nel fine settimana la situazione precipita: continuano le piogge e si abbassano ulteriormente le temperature, soprattutto al Nord e al Centro. Sotto osservazione per i fenomeni temporaleschi diverse regioni del Centro: il Lazio, la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, il Molise. Inizia una discreta nuvolosità anche al Sud, dove il vortice scandinavo arriverà nella giornata di domenica 29 agosto: piogge e temporali si distribuiranno in forma molto irregolare rispetto al Centro-Nord, alternandosi a parziali schiarite, il tutto accompagnato da un generale ritorno a temperature più fresche, anche sul meridione. Nel frattempo al Nord sarà tornato il sole, ma con temperature ancora piacevoli: il grande caldo sembra per ora stroncato. La rottura potrebbe essere quella definitiva al Nord, dove i meteorologi scommettono su un settembre fresco e piovoso e un possibile rischio idrogeologico. Al Sud invece non si esclude un colpo di coda dell’estate.