Meteo weekend 12-13 maggio: tornano pioggia e temporali

Secondo le previsioni dell’Aeronautica militare, sabato il brutto tempo colpirà soprattutto il Nord, per poi spostarsi al Centro e al Sud domenica

Il meteo del weekend è ancora impietoso con gli italiani, che dovranno fare i conti con pioggia e temporali. Secondo le previsioni del tempo realizzate dal servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, sabato al Nord il cielo sarà coperto da molte nubi, con pioggia inizialmente sulle aree di confine e gradualmente anche sulle aree pedemontane e sulle pianure. Nel pomeriggio, temporali in Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, mentre sulle restanti regioni è atteso un graduale miglioramento.

Al Centro e sulla Sardegna, le previsioni meteo per sabato 11 maggio parlano di addensamenti compatti di nuvole a ridosso dei rilievi appenninici e di estese velature sul resto del Centro. In serata, la nuvolosità dovrebbe aumentare sulle regioni Tirreniche peninsulari e sull’Umbria, con rovesci e temporali sparsi sui settori settentrionale e meridionale della Toscana, su Umbria meridionale e Lazio centro settentrionale.

Al Sud e sulla Sicilia tempo poco nuvoloso con transito di estese velature. A fine giornata nubi più consistenti interesseranno la Campania, con qualche pioggia sul settore settentrionale.

Temperature minime in lieve aumento al Nord, in Sardegna e nelle regioni centrali Adriatiche; stazionarie o in lieve diminuzione altrove. Massime in calo al Nord ed in lieve aumento sul resto d’Italia.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 12 MAGGIO

Per domenica 12 maggio, invece, le previsioni meteo dell’Aeronautica militare parlano di nubi diffuse sulle regioni centro orientali del Nord, con rovesci su Friuli Venezia Giulia, settore adriatico del Veneto e Romagna. Sulle altre regioni settentrionali, invece, arriveranno delle schiarite.

Andrà peggio al Centro e sulla Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi, particolarmente intensi soprattutto su Marche e Abruzzo.

Al Sud, cielo coperto su tutte le regioni con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi al mattino sul settore tirrenico e successivamente su quello adriatico.

Domenica le temperature minime torneranno a calare al Nord e sulla Sardegna, mentre saranno in lieve aumento sul resto della penisola. Per quanto riguarda invece le massime, saranno in deciso calo sulla maggior parte del Paese.