Meteo settimana Ferragosto: caldo intenso e picchi oltre i 40 gradi, poi arriva qualche temporale

Il caldo intenso sarà il protagonista indiscusso fino al 15 agosto, con punte oltre i 40 gradi. Dopo Ferragosto, però, si prevede un cambiamento con il ritorno di temporali e grandinate

La settimana di Ferragosto 2024 si annuncia all’insegna di un caldo intenso e implacabile, con il sole e le alte temperature che continueranno a dominare l’Italia. L’anticiclone africano, che da settimane tiene sotto scacco il nostro paese, non accenna a cedere. Dopo Ferragosto, però, si prevede un cambiamento: una perturbazione dall’Europa occidentale porterà nuvolosità crescente e possibilità di brevi temporali, soprattutto nel Nord-Ovest e in Sardegna, con possibili fenomeni di maltempo come forti venti e grandinate, ma non prima di domenica.

Nel frattempo, l’Italia vivrà giorni di caldo rovente, con punte vicine ai 40 gradi. Le temperature più elevate sono attese al Sud e nelle isole maggiori, dove si potrebbero superare i 40 gradi. Nelle città come Firenze e Roma, il clima sarà particolarmente opprimente, con temperature percepite intorno ai 38-39 gradi e minime notturne che difficilmente scenderanno sotto i 25 gradi. Questi valori rendono il caldo quasi tropicale, creando un clima difficile da sopportare, soprattutto nelle ore serali.

Le città da bollino rosso

Nei prossimi giorni, diverse città italiane saranno contrassegnate con il bollino rosso, un livello di allerta che indica condizioni di emergenza legate all’ondata di calore. Come riportato dal sito del ministero della Salute, il 12 agosto le città sotto il bollino rosso saranno: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Il giorno successivo, 13 agosto, si aggiungeranno alla lista anche Milano e Napoli. Il 14 agosto, il bollino rosso sarà esteso a Bari, Venezia e Viterbo.

Le previsioni meteo della settimana

Martedì 13 agosto. Le temperature continuano a salire, raggiungendo punte elevate anche al Nord, con massime che potranno arrivare fino a 36 gradi a Bologna e Ferrara. Al Centro e al Sud, il caldo sarà ancora più marcato, con temperature che si avvicineranno ai 40 gradi. Anche in questo giorno, il sole sarà il protagonista indiscusso, senza particolari cambiamenti nel meteo.

Mercoledì 14 agosto. Le condizioni meteo iniziano a cambiare. Al Nord-Ovest e in Sardegna, l’arrivo di una perturbazione porterà a un incremento della nuvolosità e a possibili temporali pomeridiani. Nelle altre regioni, il sole persisterà, ma le temperature potrebbero iniziare a mostrare i primi segni di cedimento. Al Centro e al Sud, il caldo intenso continuerà a dominare, con valori massimi superiori ai 40 gradi.

Giovedì 15 agosto. Ferragosto si apre con un caldo persistente, con temperature che supereranno i 40 gradi in molte aree del paese. Al Nord-Ovest e in Sardegna, la nuvolosità aumenterà ulteriormente, con probabilità di temporali e fenomeni di maltempo, inclusi forti raffiche di vento e grandinate nelle zone montuose e interne. Le altre regioni continueranno a sperimentare sole e caldo intenso, soprattutto nelle isole maggiori.

Dopo Ferragosto cambia tutto

Subito dopo il 15 agosto, i flussi freschi provenienti dall’Atlantico e dal Nord Europa potrebbero iniziare a influenzare il clima. Questo potrebbe portare a una graduale attenuazione del caldo, ma anche a un’ondata di maltempo con forti piogge, temporali intensi e grandinate, in particolare al Centro-Nord. Gli esperti avvertono che l’incontro tra le masse d’aria calda e quelle fresche potrebbe dar luogo a eventi meteorologici estremi, rendendo necessario monitorare attentamente le previsioni nei giorni successivi.