Unicredit: Alessandro Santoliquido nuovo capo del business assicurativo

Sarà in carica da luglio 2024. La banca punta a rafforzare la sua capacità di diversificare i flussi di commissioni

UniCredit ha annunciato che Alessandro Santoliquido sarà il nuovo capo del business assicurativo paneuropeo a partire dal 1 luglio 2024. Santoliquido sarà responsabile dell’implementazione delle strategie assicurative del Gruppo, un settore in cui UniCredit prevede forti dinamiche e potenzialità di crescita.

“La nomina di Alessandro rafforzerà ulteriormente le nostre capacità nel settore assicurativo, in coerenza con l’impegno a potenziare le nostre tre fabbriche prodotto e a fornire soluzioni best-in-class ai clienti attraverso le nostre reti” ha commentato Richard Burton, Head of Client Solutions di UniCredit.

Il profilo di Alessandro Santoliquido

Alessandro Santoliquido è stato recentemente Direttore Generale di Cronos Vita Assicurazioni, società creata per salvare Eurovita, dove ha operato come Commissario per la gestione straordinaria nominato dall’IVASS. Ha collaborato con l’Ivass, l’Ania e il Ministero dell’Economia per trovare una soluzione sostenibile per Eurovita, proteggendo gli assicurati e prevenendo un contagio più ampio.

In precedenza, Santoliquido ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel Gruppo Allianz, tra cui Presidente e Amministratore Delegato di Genialloyd (ora Allianz Direct SpA), un leader di mercato nell’assicurazione diretta in Italia. Tra il 2009 e il 2021, è stato Direttore Generale nel Gruppo SARA e nel Gruppo Amissima, contribuendo alla ristrutturazione e miglioramento della redditività delle organizzazioni.

Santoliquido ha un MBA dell’Insead e una laurea in Economia aziendale dall’Università Bocconi. Nel 2012, è stato insignito del titolo di “Commendatore dell’Ordine al Merito” dal Presidente della Repubblica Italiana.

“Sono fermamente convinto che l’ulteriore sviluppo del business assicurativo in UniCredit abbia un potenziale molto elevato e metterò a disposizione tutta la mia esperienza per costruire un team forte, in grado di fornire un eccellente livello di servizio ai clienti” ha dichiarato Santoliquido.