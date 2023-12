Meteo Ponte dell’Immacolata tra freddo e un po’ di neve al Nord: che tempo farà 8, 9 e 10 dicembre?

Meteo in peggioramento dalla mattinata di venerdì 8 dicembre, con qualche nevicata al Nord e deboli piogge nel corso della giornata su molte zone del Paese



Ponte dell’Immacolata e milioni di italiani in viaggio con un unico dubbio: il tempo reggerà? Dopo alcuni giorni di meteo stabile, venerdì il tempo rischia di peggiorare con l’aria artica che inizierà ad entrare nel Mediterraneo. È l’inizio di un nuovo peggioramento che dovrebbe caratterizzare il ponte dell’Immacolata, dall’8 dicembre al 10. Successivamente l’anticiclone dovrebbe riprendere vigore, riportando tempo stabile sul Paese e rischio elevato di nebbia e nuvolosità bassa ma con temperature in aumento.

Il meteo dell’8 dicembre

Secondo 3BMeteo le nubi saranno in aumento al Nord già dalle prime ore del mattino. Qualche pioggia in Liguria e nevicate sull’entroterra di Ponente dai 100/200m. Deboli nevicate sono previste fino in pianura sul Piemonte centro-meridionale, un po’ più frequenti sul Cuneese. Qualche fiocco un po’ più consistente su Alpi Marittime e Liguri.

Neve mista a pioggia sui settori occidentali dell’Emilia, deboli piogge in arrivo in Lombardia ed entro sera alcune pioviggini fin sul Triveneto. Sporadiche nevicate in Valle d’Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde.

Per il Centro 3BMeteo prevede nubi in aumento sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia in arrivo sulla Toscana, specie costiera, con spruzzate di neve sull’Appennino dai 1000m. In serata isolati piovaschi in arrivo fin sull’alto Lazio. Più soleggiato su Umbria e regioni adriatiche, pur con cielo offuscato da velature e strati alti.

Al Sud sole offuscato da velature e strati alti in ispessimento da ovest verso est, addensamenti che diverranno più compatti la sera in Sicilia. In Sardegna rapido peggioramento con piogge e rovesci in estensione da ovest ad est, più frequenti sul versante occidentale. Venti in rinforzo da sudest sui bacini occidentali. Temperature in calo al Nordovest, Sardegna e Toscana.

Il meteo del 9 e del 10 dicembre

Cielo molto nuvoloso al Nord anche sabato 9 dicembre, mentre al centro e al sud sono previste deboli piogge su Sardegna orientale, Sicilia e sul reggino. Domenica 10 dicembre con velocissimi piovaschi dal Nord verso il Centro-Sud.