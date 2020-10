Meteo: mezza Italia sotto la pioggia ma giovedì torna il sole

Ultimi strascichi di maltempo, soprattutto al Centro: oggi allerta gialla della Protezione civile in 13 Regioni – Giovedì e venerdì sole e clima mite, nel weekend torna la pioggia.

Ancora un intenso strascico di maltempo nella giornata di mercoledì 7 ottobre, e poi il clima su tutta l’Italia tornerà mite e soleggiato. Bisogna però ancora resistere per qualche ora e superare un’altra allerta della Protezione civile: il colore è solo giallo ma le precipitazioni saranno abbondanti su almeno 13 Regioni, soprattutto al Centro ma in parte anche al Nord e al Sud. In particolare in Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata si segnalano anche venti forti e possibili mareggiate lungo le coste esposte della Toscana e del Lazio. Un quadro ancora critico e che si aggiunge ad un periodo, in questa prima fase dell’autunno, particolarmente piovo su tutta la penisola e temperature improvvisamente scese dopo una prima parte di settembre ancora molto calda.

Ma il bel tempo sta per tornare. Già nella giornata di giovedì 8 ottobre ci sarà sole su tutta Italia, con temperature ancora fresche ma in lieve rialzo. Soprattutto al Centro-Sud le massime torneranno a superare i 20 gradi. L’alta pressione caratterizzerà pienamente le giornate di giovedì e anche di venerdì (ma al Nord ci saranno già i primi annuvolamenti nel pomeriggio), mentre nel weekend dovrebbe tornare il maltempo: sabato le prime, intense, piogge al Nord, poi domenica la perturbazione si sposterà verso il Centro-Sud. Non ci saranno significative ripercussioni sulle temperature: al Nord potrebbe arrivare più fresco da domenica, mentre al Sud le temperature resteranno miti, con punte persino intorno ai 25-26 gradi.