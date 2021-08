Meteo: Italia spaccata fra temporali e caldo record

La Protezione civile avverte che nei prossimi giorni ci saranno forti temporali al Nord e temperature decisamente elevate al Centro Sud – Ecco le previsioni dell’Aeronautica militare

“Nei prossimi giorni riconfermiamo la situazione di un’Italia divisa a metà”. Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile, nel corso di un punto stampa sugli incendi tenuto sabato.

“La zona del Nord già da stasera sarà interessata da temporali nella zona del Piemonte – ha precisato Curcio – e il maltempo si estenderà in tutto il Nord. È stato emesso un bollettino di criticità sul rischio idrogeologico con un rischio di allerta elevato nelle aeree già colpite nei giorni scorsi”.

A questo si contrappone “la costanza di temperature elevate che permarrà per molti giorni nell’area del Centro e del Sud – ha aggiunto il numero uno della Protezione civile – E quindi dobbiamo emettere una serie di comunicazioni mirate ai due tipi di rischio”.

PREVISIONI METEO LUNEDÌ 2 AGOSTO

Per oggi, lunedì 2 luglio, il servizio meteo dell’Aeronautica militare prevede al Nord nubi sparse, con rovesci o temporali associati, in attenuazione serale su Liguria ed Emilia-Romagna.

Inoltre, sono previsti addensamenti sull’alta Toscana, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro, così come al Sud.

Temperature minime in aumento su Puglia centromeridionale e coste ioniche di Basilicata e Calabria, in diminuzione sul resto del Paese. Massime in calo al Centro-Sud peninsulare, nella Pianura padana centrorientale e sulla Sicilia tirrenica, in aumento sul resto delle due isole maggiori, sulle aree montuose del triveneto, nel levante ligure e nell’alta Toscana.

PREVISIONI METEO MARTEDÌ 3 AGOSTO

Quanto alle previsioni meteo per martedì 2 agosto, gli esperti dell’Aeronautica militare parlano di molte nubi compatte su Nord-Ovest e regioni alpine, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione serale.

Nubi sparse su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale e Puglia garganica, con rovesci o temporali sparsi, anche in questo caso in attenuazione serale.

Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

I GIORNI SUCCESSIVI

Per mercoledì 4 agosto, le previsioni meteo dell’Aeronautica parlano di addensamenti sparsi al Nord, con rovesci o temporali associati e di estese e spesse velature sulle regioni centrali. Bel tempo, invece, al Sud.

Infine, le giornate di giovedì 5 e venerdì 6 agosto saranno caratterizzate ancora da addensamenti sparsi al Nord e sulla Toscana, con rovesci o temporali sparsi di debole intensità. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese dalla mattinata di venerdì, con un sensibile aumento delle nubi su regioni settentrionali, Toscana, Umbria e Marche. In arrivo rovesci o temporali diffusi, localmente anche di forte intensità, in attenuazione dalla serata.

Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.