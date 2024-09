Meteo, il maltempo colpisce l’Italia: piogge, temporali e temperature in picchiata. L’estate è finita?

Dopo una breve tregua nel weekend, una nuova perturbazione colpirà l’Italia da domenica 8 settembre, con piogge intense, un brusco calo delle temperature e segnando l’inizio di un clima autunnale

L’Italia si ritrova sommersa da piogge e temporali grazie alla burrasca di fine estate. Roma ha affrontato questa mattina l’ennesima bomba d’acqua dopo quelle di martedì scorso, e oggi, giovedì 5 settembre 2024, è scattata una nuova allerta meteo. Le forti raffiche di vento potrebbero causare la caduta di alberi; quindi, il Comune di Roma raccomanda di evitare ponti, corsi d’acqua e parchi. Ma il maltempo non dà tregua neanche al Nord. Per il weekend è prevista una breve pausa, con sabato 7 settembre che offrirà qualche momento di sole e temperature elevate, soprattutto al Sud e nelle Isole. Tuttavia, da domenica 8 settembre, una nuova potente perturbazione atlantica investirà il Paese, portando piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento. È la fine dell’estate?

Maltempo al Nord: Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel mirino

In Piemonte, il torrente Gerardo è esondato in più punti, causando il crollo di due ponti a Mattie, in provincia di Torino: uno in borgata Combe attualmente isolata con 22 residenti per i quali si sta valutando l’evacuazione, e l’altro in borgata Giordani, che però non risulta isolata. Disagi si segnalano anche a Perosa Argentina, dove rii minori hanno invaso la strada provinciale 23, e nelle Valli di Lanzo, dove il torrente Stura ha superato il livello di guardia.

In Liguria, l’Autostrada dei Fiori tra Imperia Est e Imperia Ovest è bloccata a causa di una frana, mentre i vigili del fuoco sono impegnati a gestire allagamenti e rimozione di alberi pericolanti nel Savonese. Anche la Valle d’Aosta ha subito pesanti piogge, con la chiusura della strada regionale per Cogne.

Milano e Veneto: nubifragi e allerta

A Milano, la notte ha visto accumuli notevoli: tra le 5 e le 9 sono caduti 27 millimetri di pioggia nella zona ovest, 18 millimetri a Rho, e minori quantità a est con 13 millimetri a Lambrate e 11 a Cinisello. L’assessore alla Sicurezza Marco Granelli segnala che i livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono ancora sotto controllo, ma i temporali continueranno a colpire la città durante la giornata.

In Veneto, il maltempo si fa sentire su tutta la regione, con piogge persistenti e rovesci intensi. Sebbene non ci siano segnalazioni di danni gravi, i fiumi sono monitorati con attenzione, soprattutto a Vicenza. A Venezia, è previsto un avviso di acqua alta con un marea di 100 centimetri, che interesserà le zone più basse della città, compresa Piazza San Marco.

Allerta meteo e previsioni fino a venerdì

Le temperature stanno calando rapidamente da Nord al Centro a causa dell’ondata di maltempo. Oggi, molte regioni sono sotto allerta arancione: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e alcune aree del Veneto. Allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Solo Sardegna, Sicilia e Calabria rimarranno relativamente al riparo.

La perturbazione atlantica proveniente dalla Francia ci farà compagnia fino a venerdì, ma sabato sembra promettere un ritorno al sole, come confermano gli esperti. E non è finita qui, nel corso della prossima settimana, il maltempo continuerà ad imperversare sull’Italia con temperature più basse del normale, soprattutto al Nord, ma anche al Centro-Sud.

Meteo weekend: sabato sole e pioggia si alternano, ma da domenica torna il maltempo

Dopo il maltempo di giovedì 5 settembre, il weekend porterà un nuovo cambiamento. Sabato 7 settembre, il sole dominerà gran parte della giornata, con temperature elevate al Sud e nelle Isole, dove si potranno raggiungere i 38-39 gradi. Tuttavia, domenica 8 settembre, una nuova potente perturbazione atlantica investirà tutta Italia, portando nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. I venti di Scirocco porteranno un ultimo accenno di caldo estivo al Centro-Sud e alle Isole. Le piogge più intense interesseranno inizialmente il Levante ligure e la Toscana, estendendosi poi a Sardegna, gran parte del Nord Italia e Lazio. Al Sud e in Sicilia, il tempo potrebbe restare soleggiato, ma con temperature sopra la norma. Durante la notte tra domenica e lunedì, la perturbazione si sposterà verso il Sud e la Sicilia, mentre lunedì il maltempo inizierà a diminuire, lasciando una residua instabilità al Nord-Est. Le temperature crolleranno di almeno dieci gradi più o meno ovunque segnando la fine del caldo anomalo che ci ha accompagnato per tutta l’estate.