Meteo fino al weekend: tornano i temporali, ma il caldo resta

Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, mercoledì, giovedì e domenica pioverà al Nord – Tempo migliore sul resto della Penisola, ma le temperature non calano

Temperature in lieve calo ovunque e temporali in quasi tutto il Nord Italia. Al Centro e al Sud continuerà a esserci il sole, ma i 35 gradi si toccheranno solo in alcune zone: in provincia di Roma, in Calabria e in Puglia. Queste, in sintesi, le previsioni meteo per mercoledì 3 luglio.

Entriamo ora più nel dettaglio con le indicazioni fornite dal servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

TEMPO PREVISTO SULL’ITALIA PER MERCOLEDÌ 3 LUGLIO

A nord molte nubi con rovesci e temporali associati a forti colpi di

vento. I temporali interesseranno soprattutto Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna. A livello locale potranno essere anche di forte intensità. In serata attenuazione dei fenomeni su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Al Centro e sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, a parte una debole instabilità diurna limitata ai rilievi appenninici.

Al Sud sole ovunque, ad eccezione di annuvolamenti più consistenti

sui rilievi appenninici durante le ore più calde, con isolati rovesci

e temporali.

TEMPO PREVISTO SULL’ITALIA PER GIOVEDÌ 4 LUGLIO

Le previsioni meteo relative a giovedì parlano di nubi sparse al Nord, dove a tratti si verificheranno ancora intense precipitazioni sparse, a

prevalente carattere temporalesco con associati forti colpi di vento.

Questi fenomeni colpiranno in prevalenza Piemonte, Lombardia, Veneto e settore meridionale di Trentino Alto Adige. In serata i temporali si attenueranno rapidamente.

Al Centro e sulla Sardegna, così come al Sud, la situazione sarà analoga a quella prevista per mercoledì.

PREVISIONI DEL TEMPO PER IL WEEKEND

Per venerdì sono attese condizioni di tempo stabile, ma con sviluppo di nubi e rovesci nel corso del pomeriggio a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. A fine giornata nubi basse in arrivo sulla Liguria.

Sabato persistono condizioni di tempo stabile con temporanee formazioni

nuvolose a ridosso dei rilievi alpini, dove non si escludono locali acquazzoni.

Infine, per domenica sono previste nubi in graduale aumento al Nord con fenomeni a carattere sparso al primo mattino sui rilievi alpini e poi in modo più diffuso nel pomeriggio anche sulle restanti aree. Sereno o poco nuvoloso altrove.