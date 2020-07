Meteo, caldo: venerdì da bollino rosso, ma non dura

Caldo da bollino rosso venerdì per 10 capoluoghi italiani ma già nel fine settimana l’alta pressione sarà mitigata da correnti atlantica mentre nella prima settimana d’agosto arriveranno i temporali.

Si è fatto attendere, ma alle soglie del mese di agosto, è finalmente arrivato. Parliamo del caldo africano, quello da bollino rosso, che venerdì 31 luglio travolgerà 10 capoluoghi italiani, soprattutto al Centro-Nord. I meteorologi lo avevano previsto: dopo i mesi di giugno e di luglio con temperatura sotto la media e piovosità abnorme, soprattutto al Nord e al Sud, la prima ondata di caldo vero dell’estate del Covid sarebbe arrivata a ridosso del mese di agosto, che quindi si annuncia un po’ più torrido dei precedenti, anche se al momento non sono all’orizzonte situazioni drammatiche e prolungate come accaduto negli ultimi anni. Ne è la prova che finora, in questa estate, non c’era stato nessun bollino di allerta relativo al caldo, ma semmai a temporali e nubifragi, in varie occasioni.

Il caldo in ascesa in questi giorni culminerà dunque venerdì con i primi bollini di colore rosso: si parte in realtà già oggi, 30 luglio, con il livello massimo di allerta decretato dal Ministero della Salute per le città di Bolzano e Perugia. L’indomani le città sotto osservazione saranno dieci: Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, e di nuovo Bolzano e Perugia. In questi centri la colonnina di mercurio avvicinerà i 40 gradi, e sono da segnalare anche i bollini arancioni a Milano, Brescia, Latina, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Tuttavia, il grande caldo non è per fortuna destinato a durare: già nel fine settimana l’alta pressione verrà lievemente fiaccata da correnti più instabili di origine atlantica, mentre nella prima settimana di agosto torneranno addirittura i temporali. A ristabilire una verità confermata dai dati: quella del 2020 non è stata, finora, un’estate particolarmente torrida.