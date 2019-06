Meteo: caldo “normale”, da martedì temporali al Nord

La tregua arrivata nel weekend proseguirà nei primi giorni della settimana, con sole e caldo ovunque ma nella norma – Martedì e mercoledì temporali al Nord: scenderanno anche le temperature minime.

Quella che sta per iniziare sarà una settimana all’insegna del caldo più o meno sopportabile. Fermo restando che la “sopportabilità” è un parametro abbastanza oggettivo, una cosa si può dire con certezza: almeno nei primi giorni della settimana proseguirà la tregua arrivata nel weekend, dopo alcuni giorni da bollino rosso su quasi tutto il Paese, in particolare al Centro-Nord. Sul sito del Ministero della Salute, almeno stando agli aggiornamenti di domenica 30 giugno, non ci sono più avvisi di emergenza per ondate di calore: bollino verde su tutta la penisola, quindi sole, caldo, con temperature intorno o anche superiori ai 30 gradi, ma nessun rischio per la salute. L’estate torna dunque alla normalità, anzi tra martedì e mercoledì al Nord arrivano anche i temporali, che favoriranno un calo delle temperature anche minime, nella notte tra mercoledì e giovedì.

Fino a quel giorno, se è vero che le massime saranno più normali, le temperature minime resteranno invece alte per la media: paradossalmente si respirerà di giorno e si rischierà ancora di boccheggiare la notte, soprattutto nelle grandi città dove c’è afa e l’asfalto trattiene il calore durante le ore diurne, per poi rilasciarlo la sera. Insomma la settimana inizierà con un caldo più o meno sotto controllo durante il giorno, e con un clima da Vietnam di notte, in particolare nelle grandi città del Nord. Per quanto riguarda le precipitazioni, come detto sono attese tra martedì e mercoledì ma sono al Nord, sull’arco alpino in particolare tra Lombardia e Trentino Alto-Adige.