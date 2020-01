Meteo: Befana col sole ma torna il freddo

Weekend con sole quasi ovunque (tranne qualche nuvola al Centro-Sud), ma da lunedì 6 gennaio le temperature scenderanno di qualche grado.

Arriva la Befana, e nella calza porta un po’ di freddo. Niente di cui allarmarsi, in fondo siamo nel cuore dell’inverno e dopo le festività natalizie trascorse con un clima primaverile in buona parte del Paese, è anche fisiologico che la colonnina di mercurio vada sotto lo zero. In compenso, il weekend dell’Epifania, da sabato 4 a lunedì 6 gennaio, sarà ancora una volta all’insegna del sole, sul 90% del Paese. Prosegue così la striscia positiva di un periodo vacanziero del quale oggettivamente è impossibile lamentarsi: Natale, Capodanno e ora anche la Befana sono stati baciati dal sole.

Nel dettaglio, la giornata di sabato prevede in realtà un po’ di nuvolosità, con anche qualche piovasco, ma solo in alcune regioni del Centro-Sud. Temperature ancora miti, abbastanza alte rispetto alle medie della stagione, con le massime che in mezza Italia risultano superiori ai 10 gradi. Domenica 5 gennaio invece torna a splendere corposamente il sole, con ad eccezione di qualche piccola pioggia residua in Puglia. Temperature ancora alte, praticamente ovunque superiori allo zero (le massime).

La musica cambia nel giorno dell’Epifania: sole, ancora tanto sole, con una modesta nuvolosità residua solo al Sud, ma il termometro che scende. Non si tratta di una vera e propria ondata di gelo, ma sia le minime che le massime scenderanno in media di 4-5 gradi, in molte aree del Paese.