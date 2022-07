Mese dell’educazione finanziaria: aperte le candidature per le iniziative della quinta edizione

Fino al 27 settembre sul portale del Comitato istituito dal Mef si trovano tutte le informazioni utili per inserire un’iniziativa nel programma di “Ottobre EduFin”

Ad ottobre torna il mese dell’educazione finanziaria. Per la quinta edizione della manifestazione, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze è membro, sarà presente in tutta Italia con una serie di iniziative di sensibilizzazione utili a diffondere tra la popolazione conoscenza e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare la capacità di fare scelte coerenti e consapevoli con i propri obiettivi.

“Con il mese dell’educazione finanziaria abbiamo costruito negli anni un ecosistema in cui dialogano istituzioni, associazioni, enti locali, privati, scuole e università e che coinvolge i cittadini, i territori, e le comunità – ha sottolineato Annamaria Lusardi, direttrice del Comitato -. Abbiamo preparato il terreno per coltivare insieme la conoscenza finanziaria nel nostro Paese. Il mese dura tutto l’anno è sempre stato il motto del Comitato. Un motto che è divenuto realtà grazie al moltiplicarsi delle iniziative proposte negli anni dai tanti stakeholder di questa importante manifestazione”.

Cultura finanziaria: italiani ancora indietro

L’Italia, come emerge da diverse indagini, è un Paese con un basso livello di alfabetizzazione finanziaria, non adeguato alla complessità delle scelte da effettuare nel quotidiano e durante tutto l’arco della vita. In questa ottica le conoscenze economiche e finanziarie di base sono sempre più necessarie. Gli enormi cambiamenti che stanno avvenendo in tutti i paesi e, in particolare nei paesi sviluppati, non hanno una natura temporanea, sono strutturali e duraturi e hanno profonde ripercussioni sull’economia e sulle piccole e grandi decisioni che ciascun cittadino è chiamato a compiere nel corso della vita, rendono indispensabile che gli individui, giovani e adulti, abbiano un insieme di conoscenze e competenze finanziarie diverse rispetto al passato.

Si tratta di una fragilità culturale che, come le ricerche confermano, ha effetti potenzialmente negativi sul benessere dei singoli e sul sistema-paese nel suo complesso.

La missione del Comitato – istituito nel 2017 – si traduce, dunque, nella necessità di far conoscere ad una più ampia platea di cittadini concetti e contenuti, formulati in un linguaggio semplice, e fare in modo che questi diventino nel tempo parti di una conoscenza condivisa e consapevole.

Mese dell’educazione finanziaria: la quinta edizione

Fino al 27 settembre sul portale del Comitato si trovano tutte le informazioni utili per inserire un’iniziativa nel programma di “Ottobre EduFin”. Per candidarsi è sufficiente compilare il form online disponibile sul portale del Comitato.

In continuità con l’edizione 2021 “Prenditi cura del tuo futuro”, la quinta edizione sarà dedicata al tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”, per sottolineare l’importanza di costruire, giorno dopo giorno, una cultura finanziaria di base su cui poter contare per gestire al meglio il proprio patrimonio per raggiungere un maggiore benessere finanziario.

Le iniziative si terranno dal 1° al 31 ottobre 2022, e si svolgeranno sia online che in presenza attraverso diverse modalità: conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco ed eventi di formazione rivolti ad adulti, ragazzi e bambini.

Confermati anche quest’anno tre importanti appuntamenti: la sesta settimana mondiale dell’investitore, che si terrà dal 3 al 9 ottobre, la giornata dell’educazione assicurativa, che si terrà il 19 ottobre, e la settimana dell’educazione previdenziale, in programma dal 24 al 30 ottobre.