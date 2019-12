Mes, Governo ad alta tensione: Di Maio vuole il rinvio

Di Maio non vuole che il Governo firmi la riforma del Mes e chiede il rinvio – Dura replica del Pd: così si rischia l’isolamento in Europa e la bocciatura dei mercati – Stasera vertice a Palazzo Chigi e domani dibattito in Parlamento – Conte tra due fuochi

E’ tempesta nel Governo sul Mes, la riforma del Fondo Salva-Stati. Stasera un vertice interministeriale convocato dal premier Giuseppe Conte, che domani interverrà in Parlamento, cercherà di ricomporre i cocci ma l’operazione è alto rischio e il Governo rischia di sfasciarsi o di subire l’isolamento in Europa e la bocciatura dei mercati.

Contestato nel partito e in calo di consensi elettorali, il leader dei grillini Luigi Di Maio cerca di recuperare un ruolo puntando tutto sul rinvio del Mes su cui in settimana si terrà un pre-vertice europeo nel quale il ministro dell’Economia dovrà rappresentare la posizione dell’Italia, che è attesa al varco dai partner. La linea di Di Maio è intransigente: rinvio della firma della riforma del Mes così com’è oggi. Ma questa posizione, che rischia di isolare l’Italia in Europa e di provocare la reazione dei mercati finanziari, è duramente contrastata dal ministro dell’economia, Roberto Gualtieri e dal Pd, che per ora hanno l’appoggio anche del premier Conte che promette di smentire tutte le bugie di Salvini sul Mes in Parlamento.

“Il Mes – sostiene di Di Maio – ha bisogno di molti miglioramenti, non possiamo pensare di firmare al buio la riforma di un trattato come il Mes che è solo una parte: quando avremo letto tutto, verificheremo se conviene il pacchetto”.

Secca la replica del Pd, con il capodelegazione al Governo Dario Franceschini e il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, che suonano l’allarme: “Sul Mes in queste ore ci giochiamo la credibilità del Paese, l’andamento dello spread e dei mercati. Non si può scherzare col fuoco. Da qui a lunedì vedremo se alle intenzioni seguiranno anche i comportamenti”. Rincara la dose il segretario del partito, Nicola Zingaretti: “Quella di Di Maio è una sfida senza senzo alla Ue”.

Ma Di Maio alza le barricate e Conte è tra due fuochi in vista non solo del dibattito parlamentare di domani ma soprattutto del Consiglio Ue del 12 e 13 dicembre. Gongola Salvini che cerca di insinuarsi nelle divisioni del Governo e che, non per caso, è tornato a manifestare apprezzamento per Di Maio. Stasera a Palazzoi Chigi il primo round.