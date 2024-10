Mercedes-Benz frena: utile dimezzato nel terzo trimestre, giù anche i ricavi. Pesa la concorrenza cinese

Mercedes ha subito una battuta d’arresto nel terzo trimestre 2024, con utile netto e ricavi giù rispettivamente del 53,8% e del 6,7%, schiacciati dalla dura concorrenza cinese e da un mercato in crisi

Mercedes-Benz Group ha visto il suo utile netto dimezzarsi nel terzo trimestre 2024, complice un contesto economico difficile e una concorrenza agguerrita, soprattutto dalla Cina. La casa automobilistica tedesca ha comunicato che l’utile netto trimestrale è sceso a 1,71 miliardi di euro, registrando un drammatico -53,8% rispetto ai 3,71 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. Anche i ricavi hanno subito una battuta d’arresto, scendendo a 34,52 miliardi di euro, in calo del 6,7% rispetto ai 37 miliardi dell’anno precedente. I risultati di Mercedes-Benz Group (-1,66% a 57,44 euro) hanno smorzato l’euforia generata dai conti sopra le attese di Tesla e Renault, che avevano trascinato il mercato automobilistico verso l’alto ieri. Ora gli investitori attendono con ansia i risultati di Volkswagen, in programma per mercoledì 30 ottobre.

Mercedes: sui conti pesano pressione di mercato e Cina

Tutte le divisioni del gruppo hanno sentito la pressione. Per il settore Mercedes-Benz Cars, l’ebit rettificato è sceso a 1,2 miliardi di euro, rispetto ai 3,4 miliardi dell’anno scorso, mentre il fatturato ha registrato una flessione del 5,6%, fermandosi a 25,6 miliardi di euro. La società ha spiegato che “l’ebit è stato più debole anche rispetto al secondo trimestre a causa di prezzi netti più bassi e di un mix di vendite meno favorevole, portando a un margine sulle vendite del 4,7%”. Questo risultato è ben al di sotto dell’obiettivo aziendale minimo dell’8% e lontano dal 12,4% registrato un anno fa, evidenziando la difficoltà nel mantenere i profitti a fronte di vendite in calo dei modelli più costosi, come la S-Class e la Maybach, penalizzati dal rallentamento dell’economia cinese, aggravato da una lunga crisi immobiliare.

Per far fronte a questi risultati deludenti, Mercedes prevede di intensificare il controllo dei costi. “I risultati del terzo trimestre non rispondono alle nostre ambizioni – ha dichiarato il direttore finanziario Harald Wilhelm -. Abbiamo un approccio prudente sull’evoluzione del mercato e intensificheremo tutti gli sforzi per aumentare l’efficienza e migliorare i costi in tutto il business”.

Attese vendite annuali inferiori a quelle del 2023

Guardando al futuro, Mercedes prevede vendite annuali nella divisione auto leggermente inferiori a quelle del 2023, con consegne nel quarto trimestre in linea con il terzo. Tuttavia, è previsto uno slancio positivo per le vendite globali di veicoli di fascia alta, grazie all’arrivo della Classe G, della Mercedes-Amg Classe E, della Mercedes-Amg GT e della SL.

A livello di gruppo, i ricavi sono previsti lievemente al di sotto di quelli del 2023. La casa automobilistica tedesca ha già rivisto le sue previsioni due volte quest’anno, l’ultima a settembre, stimando per il 2024 un rendimento sulle vendite rettificato compreso tra il 7,5% e l’8,5% nel segmento automobilistico, rispetto a una precedente previsione fissata all’11%. Ora si attende un ebit a fine anno nettamente inferiore ai livelli del 2023, rispetto al calo più contenuto inizialmente previsto.