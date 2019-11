Mercati emergenti: ci sono bond che rendono tra il 6% e il 7%

Secondo Franklin Templeton i Paesi emergenti sono oggi una opportunità molto interessante per chi cerca investimenti profittevoli in finanza perchè il progresso tecnologico ha permesso ai mercati emergenti di svilupparsi e competere con quelli tradizionalmente più avanzati.

Per Templeton la ricetta vincente per investimenti finanziari profittevoli resta sempre quella di operare nei Paesi emergenti. È quanto emerso nel corso dell’evento organizzato da Franklin Templeton a Milano, negli spazi della Samsung Arena.

Secondo i dati dell’International Monetary Fund e relativi al prodotto interno lordo, i mercati emergenti rappresentano oggi più del 50% dell’economia globale. Negli ultimi dieci anni, pur in un susseguirsi di alti e bassi, hanno mostrato performance degne di nota, registrando crescite più rapide rispetto a quelle registrate nei paesi più sviluppati, con proiezioni ancora secondo l’IMF di una crescita del PIL per il 2019 e il 2020 più che doppia rispetto a quella delle economie avanzate.

Nonostante una delle più forti preoccupazioni per gli investitori rimanga l’esito della guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, dove entrambi i governi hanno introdotto dazi sulle merci importate, Franklin Templeton ritiene che esistano dei fattori positivi all’interno dei mercati emergenti per cui valga la pena avviare degli investimenti nella regione. Anche Andrew Ness ha spiegato che questo tipo di valutazioni derivano, per esempio, dalla diversa regolamentazione dei mercati dei paesi emergenti e dalle politiche più accomodanti delle banche centrali mondiali, che grazie a questo li hanno resi più resilienti e con una tenuta maggiore in caso di shock economici.

Secondo Subashi Pillai, managing director di Franklin Templeton Investment Management, “a nostro giudizio – ha detto a Milano Finanza – vi sono forti motivi per investire nel reddito offerto dai mercati emergenti, che riteniamo sarà il propulsore principale della crescita globale nel prossimo secolo. Gli investitori potrebbero prendere in considerazione un aumento dell’allocazione di capitale in obbligazioni di paesi quali India, Indonesia, Messico o Brasile, dove i rendimenti del debito sovrano si aggirano in una fascia tra il 6% e il 7%”.

I cambiamenti che negli ultimi decenni hanno interessato l’economia e poi generato una spinta propulsiva verso la ricerca di nuovi mercati, con la diretta conseguenza di vedere emergere nuove realtà commerciali, sono stati innescati da una serie di variabili: fattori demografici, incremento dei consumi, avanzamento tecnologico. Ancora Pillai. “Il passaggio dalla vecchia alla nuova economia nei mercati emergenti è ben radicato, così come quello da ricavi interni a quelli esteri. Molti investitori restano tuttavia ancorati al passato per quanto riguarda la loro opinione sui mercati emergenti, mancando di riconoscere le nuove opportunità che si presentano oggi. Riteniamo che sia importante non limitarsi a pensare alle opportunità del momento, ma posizionarsi anche in vista del futuro. I mercati emergenti sono una storia di cambiamento”.

“Quello che è accaduto negli ultimi anni e che ha segnato un’inversione di tendenza nella gestione dei mercati emergenti è stato che le società hanno iniziato a essere più focalizzate sui consumatori, piuttosto che esclusivamente sui loro profitti”, ha affermato durante l’evento milanese Anand Radhakrishnan, CIO Franklin Equity India, in risposta alla domanda relativa al maggiore cambiamento constatato nella gestione dei mercati emergenti, che ha introdotto la tavola rotonda che lo ha visto protagonista insieme a Vikas Chiranewal, Senior Vice President di Franklin Templeton Emerging Markets Equity e Vivek Ahuja, Portfolio Manager di Templeton Global Macro.

Secondo l’esperienza che lo ha avvicinato alla gestione dei mercati emergenti, Vikas Chiranewal ha mostrato come le aziende oggi vogliano investire soprattutto nelle tecnologie e questa è la prima forma di cambiamento che ha notato, mentre la seconda risiede nel miglioramento della governance, che ha permesso alle società di essere più accorte nell’individuazione dei modelli da seguire. Ancora, ha spiegato che oggi è ormai superata la distinzione netta che veniva fatta una volta tra mercati sviluppati e mercati emergenti. Se si vuole mantenere un distinguo, secondo il manager, è più opportuno spostarlo sul tema tecnologico e operare una differenza tra i paesi tecnologicamente più sviluppati e tecnologicamente meno sviluppati.

Infine, Vivek Ahuja ha affermato: “I mercati emergenti hanno imparato dagli errori fatti negli ultimi vent’anni, è lì che si è innestato il cambiamento. Prima dipendevano dai mercati sviluppati per sviluppare se stessi, mentre ora non vale più. L’essere stati in grado di finanziare il proprio deficit è stato un importante cambiamento”.