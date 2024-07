Mélenchon mette in campo anche le cimici da letto contro la svolta di governo di Hollande: delirio allo stato puro?

Per evitare di finire in un angolo nel Fronte Popolare francese, il leader di LFI non rinuncia agli insulti contro i socialisti alla Hollande che vorrebbero dar vita a un governo di centro-sinistra. Ha proprio ragione Giuliano Ferrara: “Mélenchon è un black bloc senza giubbotto”

Ormai l’hanno capito tutti (o quasi) che dar vita in Francia a un governo di coalizione di centro-sinistra sorretto da una “maggioranza solida e plurale” non è affatto impossibile. Almeno sulla carta. Per arrivarci serve però una resa dei conti nel Fronte Popolare che isoli l’ala massimalista di Jean-Luc Mélenchon. Il “black bloc senza giubbotto”, come l’ha felicemente definito Giuliano Ferrara, l’ha capito benissimo e, per difendersi, si arrocca e si affida agli insulti e alle volgarità. Sono quelli a cui è ricorsa Sophia Chikirou, fedelissima di Mélenchon in La France Insoumise (LFI), che ieri è andata un po’ troppo sopra le righe, per usare un eufemismo. Sentite le sue parole: “L’hollandismo (ndr. cioè la linea dei socialisti moderati del Fronte popolare che si ispirano all’ex Presidente François Hollande) è come le cimici da letto: hai fatto di tutto per sbarazzartene, per un po’ di tempo hai creduto di esserci riuscita e hai ripreso ad avere una vita sana a sinistra, ma dopo qualche settimana ti gratti di nuovo ed escono da tutte le parti…Bisogna ricominciare”. Mélenchon e la sua fedelissima devono avere la memoria corta e sembrano dimenticare che molti esponenti di La France Insoumise non sarebbero mai stati eletti nei ballottaggi del 7 luglio se non ci fosse stata l’alleanza repubblicana e se molti socialisti e macronisti non si fossero tirati indietro per favorire l’elezione dei candidati di LFI. Semplice amnesia, malafede o delirio allo stato puro? Forse di tutto un po’ con l’integralismo che fa da collante. Subito giù dalla torre.