Mef e Cdp insieme per aiutare la Pa a investire

Firmato un accordo che punta a sostenere le pubbliche amministrazioni “nelle fasi di programmazione, definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi del Pnrr”

Il ministero dell’Economia e Cassa Depositi e Prestiti hanno dato il via a una collaborazione per aiutare “le Pubbliche amministrazioni nelle fasi di programmazione, definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. È quanto si legge in una nota congiunta di Mef e Cdp.

L’obiettivo è “rafforzare la capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni (PA) per cogliere le opportunità del PNRR, accelerare la realizzazione degli investimenti, facilitare il rispetto dei tempi e il conseguimento di obiettivi e traguardi previsti”, prosegue la nota.





L’accordo firmato oggi stabilisce “le modalità di attivazione di CDP per il sostegno ad Amministrazioni centrali ed Enti locali nell’ambito del PNRR. L’intesa porterà alla definizione dei cosiddetti “Piani di attività” per ciascun ministero, che conterranno una descrizione delle iniziative da svolgere”.

Inoltre, “le amministrazioni che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR a livello territoriale potranno avvalersi direttamente di CDP (e di società da essa direttamente o indirettamente controllate) per attività di assistenza e sostegno tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività connesse”, si legge ancora nel comunicato.

Nel dettaglio, gli interventi di sostegno previsti nell’Accordo quadro riguarderanno cinque ambiti: