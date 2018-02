Mediobanca: record di utili e ricavi, dividendo in crescita

Semestre tutto in crescita per Mediobanca: salgono i ricavi, l’utile operativo e l’utile netto – Il Payout aumenta al 40-50% – La Banca di Piazzetta Cuccia non teme le nuove regole della Vigilanza bancaria Bce

Conti record per Mediobanca nel primo semestre dell’esercizio 2017-2018. L’utile netto dell’istituto, si legge in una nota, ha raggiunto i 476 milioni di euro, un risultato in crescita del 14% su base annua.

I ricavi, invece, sono aumentati a 1,17 miliardi (+9%), mentre il margine d’interesse è salito a 672 milioni (+6%) e le commissioni hanno toccato quota 291 milioni (+23%).

Il risultato operativo si è attestato a 523 milioni, in progresso del 23%, mentre il Rote ha registrato un incremento dell’11%.

In crescita anche le masse gestite (+1,5 miliardi in 6 mesi) e gli impieghi (retail +11%, a 22 miliardi).

La solidità del capitale ed il basso profilo di rischio si riflettono nella assegnazione da parte della Bce di un coefficiente minimo Srep per il 2018 pari al 7,6% per il Cet1 ratio (phase in) e all’11,1% per il Total capital ratio.

L’istituto si dice dunque certo di non subire alcun impatto materiale dall’introduzione delle nuove disposizioni regolamentari (Npl addendum, Ifrs9, Basilea IV, Eba guidelines).

Infine, Mediobanca ha rivisto al rialzo il payout ratio, portandolo al 40-50%, dal precedente 40%.