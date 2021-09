Mediobanca completa l’acquisizione di Bybrook

La nuova arrivata sarà fusa con Cairn Capital – Per il gruppo italiano, si tratta della quinta acquisizione nel segmento Wealth Management dal 2015

Via libera all’acquisizione di Bybrook da parte di Mediobanca. L’operazione, annunciata lo scorso febbraio, ha ricevuto il via libera da parte delle autorità e può quindi perfezionarsi. Tramite la controllata Cairn Capital, società londinese specializzata nella gestione alternativa del credito, Mediobanca entra quindi in possesso di Bybrook, azienda focalizzata sul mercato dei distressed asset in Europa, dove gestisce circa 2,4 miliardi di dollari per conto di investitori istituzionali internazionali.

Per il gruppo italiano, si tratta della quinta acquisizione nel segmento Wealth Management dal 2015, dopo quelle di Cairn Capital (2015), di un perimetro delle attività di Barclays Italia (2016), del 50% di Banca Esperia (2016), poi incorporata in Mediobanca con il lancio di Mediobanca Private Banking, e di RAM AI (2017), gestore di fondi sistematico con base a Ginevra.

Nell’arco di cinque anni i ricavi e le commissioni della divisione Wealth Management di Mediobanca sono cresciuti rispettivamente a 627 e 336 milioni e rappresentano il 25% dei ricavi e il 45% delle commissioni di gruppo.

“L’acquisizione di Bybrook e la contestuale fusione con Cairn Capital rispondono all’ambizione di creare un operatore leader nella gestione del credito alternativo con circa 9 miliardi di dollari in AUM attraverso soluzioni di investimento pubbliche, private, deteriorate e in bonis, e mettendo a fattor comune un consolidato franchise di investimento in leveraged loans”, si legge nella nota.

Cairn Capital e Bybrook stringono questa partnership dopo aver entrambi conseguito una crescita significativa e una forte performance di investimento. Nell’ambito di questa operazione, a seguito della fusione di Bybrook in Cairn Capital, Mediobanca rimarrà azionista di maggioranza mentre una quota di minoranza sarà detenuta dal senior management di Bybrook e di Cairn Capital.

Bybrook sarà consolidata nei conti del gruppo Mediobanca a partire dal primo settembre 2021.