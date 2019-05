Mediaset punta sulla Germania e compra il 9,6% di ProSiebenSat.1

Attraverso quest’operazione Mediaset diventa primo azionista del broadcaster tedesco – Il prezzo sarebbe inferiore a 350 milioni – L’ad Pier Silvio Berlusconi: “Acquisizione amichevole che rappresenta una scelta di lungo periodo”.

Dopo la Spagna, Mediaset volge lo sguardo verso il mercato tedesco e compra il 9,6% del capitale sociale di ProSiebenSat.1, quota che corrisponde a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante escludendo le azioni proprie. Così facendo, il gruppo di Cologno Monzese diventa ufficialmente primo azionista del broadcaster tedesco insieme a The Capital group, che possiede il 9,98% del capitale di ProSiebenSat.

L’annuncio arriva direttamente dalla società guidata da Pier Silvio Berlusconi e segue di pochi giorni quello dell’acerrima rivale Vivendi che, con la controllata Canal+, acquisirà M7 per 1 miliardo di euro e farà il suo ingresso in 7 nuovi Paesi europei. Due segni inequivocabili che il mercato europeo dei media è entrato in un periodo di grande fermento.

Non ci sono notizie ufficiali sul prezzo dell’acquisizione ma secondo quanto rivelato da Radiocor, l’operazione sarebbe costata meno di 350 milioni di euro e rappresenterebbe il primo passo ufficiale per potere impostare anche una alleanza industriale con il gruppo tedesco.

Gli acquisti sul mercato, spiega l’agenzia di stampa milanese, sarebbero avvenuti nel corso delle ultime 5-6 settimane, periodo nel quale il titolo quotato al Dax si è mosso nel range 13,7-15,5.

ProSiebenSat è il secondo gruppo radio televisivo europeo per numero di famiglie raggiunte, presente in 13 stati, tra cui Austria e Svizzera, Svezia e Paesi Bassi, e quotato sulla Borsa di Francoforte. I rapporti con Mediaset Italia e Mediaset Espana sono attivi da tempo, dato che le tre società sono alleate all’interno della European Media Alliance (Ema), un’intesa che mira a sviluppare economie di scala indispensabili per il futuro della tv europea.

“L’ingresso amichevole in ProSiebenSat.1 è una scelta di lungo periodo per creare valore in una logica sempre più internazionale – sottolinea l’Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi – E rafforza i nostri rapporti industriali. Mediaset investe con orgoglio nel futuro della tv free europea. E proprio pensando al futuro, l’ingresso anche nell’azionariato di ProSiebenSat.1 è una dimostrazione concreta di stima da parte del Gruppo Mediaset per l’attuale management”.

“Il veloce processo di globalizzazione che condiziona lo scenario internazionale – continua – vede infatti noi operatori media europei nella necessità di unire le forze per continuare a competere o anche solo resistere in termini di identità culturale europea a eventuali ingressi ostili dei giganti globali”.

L’investimento, si precisa nella nota della società, “non avrà alcun effetto sulle valutazioni che il consiglio di amministrazione di Mediaset, previsto il prossimo 25 luglio, dovrà effettuare in merito alla proposta di distribuzione di dividendi che dovrà essere sottoposta ad un’eventuale nuova Assemblea degli azionisti”.

Positiva anche l’accoglienza del broadcaster tedesco: “Vediamo con favore l’investimento di Mediaset e lo leggiamo come un voto di fiducia sulla nostra strategia e sulla squadra”, ha commentato il Ceo Max Conze.

La notizia era nell’aria da marzo, quando presentato il bilancio del 2018, Mediaset aveva preannunciato l’intenzione di guardarsi intorno, valutando le potenziali opportunità all’estero per creare un’alleanza forte con un partner europeo.

A Piazza Affari, dopo aver aperto le contrattazioni con un rialzo dell’1,8%, il titolo Mediaset gira in rosso, perdendo lo 0,8% a 2,597 euro. In forte rialzo a Francoforte le azioni ProSiebenSat, che guadagnano il 4,6% a 15,33 euro.