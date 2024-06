Mbappé, campione sfortunato (s’è rotto il naso agli Europei) ma soprattutto coraggioso alfiere di democrazia

Si è rotto il naso compromettendo in parte la sua partecipazione agli Europei dopo aver ispirato la vittoria della Francia sull’Austria ma Kylian Mbappé si è dimostrato non solo un campionissimo ma un alfiere della democrazia le chiarissime parole che ha speso contro l’estremismo alla Le Pen

Esordio vincente ma sfortunato agli Europei di Kylian Mbappé, la stella della Francia, che ha ispirato il gol che ha regalato la vittoria sull’Austria della Nazionale allenata da Didier Deschamps. In un scontro di gioco fortuito si è rotto il naso e sicuramente salterà i prossimi turni degli Europei sperando di tornare in campo nella fase finale del campionato. Ma non è solo per questo che l’esordio di Mbappé agli Europei sarà ricordato. Piuttosto resterà nella memoria collettiva il coraggio e la determinazione con cui si è speso per la democrazia alla vigilia delle elezioni francesi. “Speriamo di essere ancora fieri di portare la maglia di questa nazionale” ha dichiarato senza mezzi termini invitando i giovani ad andare a votare per fare argine agli estremisti dell’estrema destra della Le Pen. Parole simili ha pronunciato il suo compagno di squadra, l’interista Marcus Thuram. Saranno anche pieni di miliardi questi campioni, ma per fortuna qualcuno di loro ha ancora un’anima. Bravi.