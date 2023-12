MAXXI e Design Contemporaneo: in mostra le prime acquisizioni che raccontano la scena attuale del design

Il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo avvia una Collezione dedicata al Design contemporaneo, nuova linea di ricerca del Dipartimento Architettura, presentando al pubblico le prime acquisizioni (dal 14 dicembre 2023 al 10 marzo 2024, Galleria 2)

Nasce a Roma presso il Museo delle Arti del XXI secolo (MAXXI) la Collezione di Design contemporaneo del MAXXI in mostra le prime acquisizioni raccontano la scena attuale del design: industriale, collectible, digitale, nuovi materiali, anonimi.

I dodici designati alla Collezione tra studi e singoli designer

Architetti artigiani anonimi; Bloc Studios; Formafantasma; Stef Fusani; Kstas Lambridis; Maximilian Marchesani; Jasper Morrison; Object of Common Iterest (ooCI); Older Studio; Rehub; Martina Taranto; Studio Plastique; Snohetta e Fornace Brioni

Trattasi di una collezione in cinque categorie definite con il contributo di Joseph Grima, architetto, curatore, fondatore dello studio Space Caviar e Direttore creativo della Design Academy di Eindhoven.

Design industriale, per progetti con una ricercata qualità estetica per la produzione di massa; Collectible Design, dove l’artista collabora fino dal bozzetto con l’azienda al fine di realizzare un esemplare unico o una serie limitata, Design Anonimo, dove il valore aggiunto è quello funzionale; i Nuovi materiali, progetti

capaci di integrare innovazione e sostenibilità nel design; Design digitale, rivolto ai nuovi media e alla loro costante evoluzione.



Se è vero infatti che l’Italia ha svolto un ruolo pionieristico nel campo del design industriale, producendo mobili, lampade, oggetti presenti nei musei e nelle case di tutto il mondo, ora è importante indagare sull’evoluzione e interrogarsi sui suoi sviluppi futuri.

Sezioni e progetti in mostra

Design Industriale

Bloc Studios

Vaso Clelia (Design Valentina Cameranesi Sgroi), 2018

Tavolo Ondamarmo (Design Federica Elmo), 2019

Jasper Morrison

Sedia Trattoria, 2009

Older Studio (Letizia Caramia e Morten Thuesen)

FJORDENHUS – A BESPOKE UNIFORM PROJECT, 2020

uniformi per i dipendenti del ristorante Lyst, situato dentro l’edificio Fjordenhus progettato da Olafur

Eliasson nella città di Vejle (Danimarca)

Collectible Design

Architetti Artigiani Anonimi

Proporzione Mediterranea – Vaso 02, 2021

Stef Fusani

Becoming stone #3, 2023

Kostas Lambridis

Lapsus materiae, 2023

Maximilian Marchesani

Famiglia (16), 2023

OoCI – Object of Common Interest

lampada Tube Column, 2023

Nuovi Materiali

Formafantasma

Botanica – Vasi I, VI, 2021

rehub

Frammenti di laguna, 2023

Studio Plastique – Snøhetta – Fornace Brioni

Forite, 2021

Martina Taranto

Viral nature, 2023

Design Anonimo

FPM-E modello di mascherina FPM-E prodotto da Fameccanica (gruppo Angelini)

Design Digitale

Space Caviar

Hide and Seek in Architecture, videogioco realizzato dallo studio in occasione della mostra

AALTO – Aino Alvar Elissa La dimensione umana del progetto, in collaborazione con

Meta: un’esperienza immersiva nell’ambiente VR di Meta Quest che