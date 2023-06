Si apre a Parigi la mostra con 60 capolavori del Museo di Capodimonte. L’incontro tra i due Capi di Stato rafforza l’amicizia su grandi temi e lascia al governo le polemiche sull’immigrazione.

ll Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva a Parigi per inaugurare la mostra “Naples a Paris”. Incontrerà il Presidente Emmanuel Macron ed insieme daranno il via alla grande rassegna. L’esposizione nel Museo più visitato al mondo fa da sfondo alle relazioni tra i due Paesi dopo alcune recenti incomprensioni tra i rappresentanti dei due governi. L’occasione è ghiotta dal punto di vista culturale e storico e Mattarella con la sua presenza le conferisce ulteriore prestigio.

I capolavori del Museo di Capodimonte al Louvre

Per sei mesi i capolavori del Museo di Capodimonte saranno la meta di migiaia di turisti. In questo modo il Louvre rende omaggio ad artisti italiani che hanno soggiornato nella capitale francese e rappresentato nel mondo la genalità della pittura italiana. Fino all’8 gennaio Napoli sarà presente anche con conferenze, libri cinema, teatro. Chissà se ci sarà spazio (imprevisto) per festeggiare anche il recente scudetto.

Le tele esposte portano la firma di Caravaggio, Tiziano, Annibale Carracci, Guido Reni, Ribera e Mattia Preti: questi ultimi due pittori di scuola napoletana, mai esposti in Francia. In tutto 60 opere tra cui “La Flagellazione di Cristo” di Caravaggio, la “Danae” di Tiziano, “La Crocifissione” di Masaccio, la “Trasfigurazione” di Giovanni Bellini. A questi si aggiungeranno i capolavori dell’antica collezione Farnese, con i cartoni autografi di Michelangelo e di Raffaello. “La riunione delle due collezioni- dice la nota del Louvre- offrirà ai visitatori uno scorcio unico della pittura italiana dal XV al XVII secolo“.

Nel frattempo il Museo di Capodimonte si ristruttura. Soddisfazione per due i curatori Sébastien Allard, direttore del dipartimento delle Pitture del Louvre, e Sylvain Bellenger, direttore del Museo di Capodimonte.

L’incontro tra Mattarella e Macron all’Eliseo

Mattarella sarà ospite di un pranzo privato offerto da Macron all’Eliseo. I rapporti tra i due Capi di Stato sono sempre stati eccellenti. Di cosa parleranno? Dei temi di stretta attualità, presumibilmente di clima, ambiente, Europa, energia, immigrazione. Non entreranno nel merito delle polemiche sollevate dal Ministro Gérald Darmanin e dal capo del partito di Macron, Renaissance, Stéphane Séjourné su cosa fa l’Italia o sui respingimenti.

“Dopo l’arrivo al potere a Roma di una coalizione ultraconservatrice guidata da Giorgia Meloni- ha scritto Le Figaro– i rapporti tra Italia e Francia hanno conosciuto diverse tensioni su questo tema”. D’altra parte la Francia alla frontiera con l’Italia ha respinto molti migranti via terra.

Ma un incontro tra Macron e la Presidente del Consiglio italiana al G7 in Giappone e la visita del capo della diplomazia francese Catherine Colonna a Roma sembrano aver dissipato, per il momento- aggiunge Le Figaro – questi equivoci.

Se Mattarella ne discuterà all’Eliseo ribadirà la posizione italiana di un impegno di tutta l’Europa sull’accoglienza per chi scappa da guerre e carestie. Peraltro si sa che Macron sta lavorando ad una Conferenza sul Mediterraneo. Tra i due Paesi esiste un trattatato di amicizia e collaborazione, richiamato nella nota di qualche giorno fa dell’Eliseo in attesa del nostro Presidente. La visita del Presidente Mattarella, scrive l’Eliseo, “dimostra il rapporto di fiducia e amicizia fra i due Presidenti, oltre ai legami eccezionali che uniscono i nostri due Paesi. Questi legami si esprimono in particolare attraverso una ricca cooperazione culturale bilaterale, che occupa un posto centrale nel Trattato del Quirinale”.

Durante la visita a Parigi il Presidente italiano riceverà un gruppo di diplomatici francesi ed italiani e visiterà anche l’Istituto italiano “Leonardo Da Vinci”.