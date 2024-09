Mastercard acquisisce Recorded Future per 2,65 miliardi di dollari, sicurezza informatica nel mirino

Con l’acquisizione di Recorded Future, leader globale nella threat intelligence, Mastercard rafforza così la sua offerta di sicurezza informatica. Closing previsto nel primo semestre 2025

Mastercard, il gigante del settore dei pagamenti, rafforza la propria offerta di sicurezza informatica con l’acquisizione di Recorded Future, azienda privata specializzata nella cybersecurity e nell’intelligence sulle minacce (threat intelligence). L’accordo, concluso con Insight Partners, ha un valore di 2,65 miliardi di dollari. L’obiettivo di Mastercard è garantire transazioni sicure per i propri clienti.

Recorded Future: leader globale nella threat intelligence

Fondata nel 2009, Recorded Future si è affermata come la più grande azienda di threat intelligence a livello globale, servendo oltre 1.900 clienti in 75 paesi. La sua base di clienti include non solo più della metà delle aziende Fortune 100, ma anche i governi di 45 nazioni, confermandone il ruolo cruciale nella protezione delle infrastrutture digitali mondiali. L’azienda, con sede a Somerville, Massachusetts, utilizza avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e tecnologie di machine learning per monitorare il web aperto, il deep web e il dark web, fornendo informazioni predittive sulle minacce emergenti.

Offre soluzioni di intelligence attraverso la sua piattaforma “Recorded Future Intelligence Cloud”, che aiuta aziende e organizzazioni a prevedere minacce future e migliorare la sicurezza informatica. Negli anni, l’azienda ha ottenuto finanziamenti da Google e In-Q-Tel ed è stata acquisita da Insight Partners nel 2019 per 780 milioni di dollari.

Recorded Future è nota anche per l’utilizzo avanzato dell’intelligenza artificiale, capace di analizzare in tempo reale grandi volumi di dati per rilevare pattern e vulnerabilità.

Mastercard: l’obiettivo è rafforzare la sicurezza nelle transazioni

Con l’acquisizione di Recorded Future, Mastercard intende espandere il proprio portafoglio di soluzioni per la sicurezza informatica e la prevenzione delle frodi. Craig Vosburg, Chief Services Officer di Mastercard, ha sottolineato l’importanza dell’operazione: “La fiducia è il fondamento di qualsiasi relazione. Recorded Future contribuisce a fornire una maggiore tranquillità prima, durante e dopo la transazione di pagamento”. L’integrazione delle capacità di threat intelligence di Recorded Future, spiega Vosburg, permetterà a Mastercard di innovare più rapidamente e prevedere le minacce emergenti, rendendo più sicure non solo le transazioni finanziarie, ma anche altri aspetti della sicurezza digitale.

La transazione è prevista per la chiusura entro il primo trimestre del 2025. Una volta completata l’acquisizione, Recorded Future si aggiungerà, così, al vasto ecosistema di Mastercard, che conta oltre 33.000 dipendenti. Oltre al processing delle transazioni, Mastercard fornisce prodotti e servizi a consumatori, istituti finanziari, governi e aziende in 210 paesi, collaborando con più di 23.000 istituzioni finanziarie.