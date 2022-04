Maserati, Formula E nel 2023 con il ROKiT Venturi Racing: sarà il primo marchio italiano a competere

Maserati sarà il primo marchio italiano a competere in Formula E. Lo farà dal 2023 insieme al team ROKiT Venturi Racing. L’annuncio a Roma a due giorni dall’inizio del Gran Premio di Formula E nel circuito cittadino della Capitale

Maserati ha ufficializzato ieri a Roma il suo ritorno alle corse. Lo ha fatto con un annuncio durante un evento riservato a pochi, nella splendida cornice dello Chalet del Lago all’EUR a Roma. Il suo alleato principale sarà il reparto corse della casa automobilistica monegasca Venturi, ossia il team fondato insieme all’attore Leonardo DiCaprio nel 2014. Sarà il primo marchio italiano in assoluto a competere nell’ABB FIA Formula E World Championship e lo farà a partire dalla nona stagione (2023).

Anche la monoposto 100% elettrica, che sarà messa a disposizione per l’acquisto da parte di tutti i team partecipanti al Campionato Mondiale di Formula E, parla un po’ italiano. La tanto attesa “Gen3” è infatti il risultato della collaborazione tra Spark Racing Technology, McLaren Electronic Systems, Williams Advanced Engineering e Dallara, eccellenza italiana nel settore delle auto da competizione, fondata nel 1972 a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. Le prime consegne dovrebbero avvenire proprio durante la stagione in corso, non oltre la fine della primavera.

La Maserati Granturismo Folgore

Per rimanere in tema di presentazioni e novità, Maserati ha accompagnato l’annuncio della sua partnership con ROKiT Venturi Racing con una stupenda passerella in riva al laghetto dell’EUR per la sua Granturismo Folgore in livrea blu-elettrico per l’occasione. L’auto, che supera i 1.200 cavalli di potenza, nasce su una nuova architettura leggera sviluppata da Maserati sfruttando tecnologie che derivano proprio dalla Formula E. La batteria è da ben 800 volt e la trazione è integrale, distribuita su tre motori elettrici disposti sugli assi.

Alla vigilia del Rome E-Prix, il futuro partner di Maserati ROKiT Venturi Racing è in testa tanto al campionato mondiale a squadre quanto a quello piloti. Per conoscere le future prime guide della Maserati bisognerà però attendere la fine della stagione in corso, ma la possibilità che il vice campione mondiale italo-svizzero Edoardo Mortara diventi pilota ufficiale Maserati non è affatto da scartare. Si potrebbe addirittura ipotizzare un team quasi completamente tricolore se, ad affiancare Mortara, i vertici di Maserati ritenessero buona la scelta dell’altro pilota italiano del circus elettrico: Antonio Giovinazzi, approdato quest’anno in Formula E, grazie al team Dragon/Penske autosport.

Dal punto di vista delle aziende, il CEO di Maserati, Davide Grasso, insieme a Thomas Chevaucher, Manager di Stellantis Motorsport Formula E – entrambi presenti all’evento – non hanno potuto non sottolineare come, uno dei brand più riconoscibili del Made in Italy a livello mondiale stia lanciando, in questo modo, un messaggio chiaro e importante per la sua svolta green. Maserati infatti sarà il primo luxury brand a completare la line-up elettrica entro il 2025. In sostanza, tra meno di 3 anni, ci sarà una versione elettrica per tutte le Maserati.