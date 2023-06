Mario Draghi vola in Francia: il 22 giugno convention a Parigi con Amundi 

L’ex presidente Maio Draghi interverrà alla convention “The Global shock up – Where will the pieces fall?” parlando degli stravolgimenti degli ultimi anni

Mario Draghi con la valigia in mano. Dopo le due ultime apparizioni italiane in occasione delle Considerazioni finali del Governatore uscente della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e al ricevimento per la Festa della Repubblica al Quirinale, l’ex Presidente del Consiglio ed ex Presidente della Banca Centrale Europea è pronto a partire. Direzione Parigi, dove il 22 giugno interverrà come speaker d’eccezione alla convention di Amundi, il colosso transalpino del risparmio Gestito.

Draghi, d’altronde, aveva già anticipato la sua partenza qualche giorno fa: “Sarò un po’ in giro per alcune conferenze all’estero senza fare uscite pubbliche in Italia”, ha detto a Milano Finanza.

Draghi vola a Parigi con Amundi

La prima tappa del suo “giro” all’estero sarà dunque la Francia. Draghi sarà lo speaker della convention dal titolo “The global shack up – Where will the pieces fall?”, organizzata da Amundi per cercare di individuare il giusto percorso da seguire per gli investitori del futuro.

Secondo quanto anticipato da MF, in quell’occasione, l’ex numero uno della Bce terrà un discorso che prenderà le mosse dagli eventi significativi degli ultimi anni – Covid, crisi energetica e guerra in Ucraina – durante i quali le economie globali hanno visto venir meno i vecchi schemi in una sorta di rivoluzione globale.

Insieme a Draghi interverranno al convegno anche i massimi esponenti della finanza francese ed europea come Douglas W. Diamond (premio Nobel per le Scienze Economiche nel 2022) e il generale Jean-Paul Paloméros, comandante supremo alleato della Nato per la trasformazione ed ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica francese.