Marilyn Monroe: “Shot Sage Blue” di Andy Warhol in asta con una previsione di 200 milioni di dollari

Christie’s mette in asta l’opera raffigurante Marilyn Monroe “Shot Sage Blue Marilyn” di Andy Warhol guiderà la sua Marquee Week di vendite a maggio prossimo

Pronta per essere l’opera d’arte del 20° secolo più costosa mai venduta all’asta, Shot Sage Blue Marilyn è tra i dipinti più iconici della storia (stima su richiesta; nella regione di $ 200 milioni di dollari). Esempio impareggiabile dell’arte del 20° secolo del più importante artista americano, Shot Sage Blue Marilyn è una delle immagini più rare e trascendenti esistenti. Il lavoro arriva a Christie’s dalla Thomas and Doris Ammann Foundation di Zurigo; tutti i proventi della vendita andranno a beneficio della fondazione, che si dedica al miglioramento della vita dei bambini di tutto il mondo istituendo sistemi di supporto incentrati sulla fornitura di programmi sanitari e educativi. Con il cento per cento dei proventi in beneficenza, la vendita di questo singolo dipinto costituirà l’asta filantropica con il maggior incasso dalla Collezione di Peggy e David Rockefeller nel 2018.

Thomas e Doris Ammann erano fratelli e fondatori di Thomas Ammann Fine Art dal 1977, una storica galleria di Zurigo che sosteneva artisti dell’era impressionista, moderna, del dopoguerra e contemporanea. Hanno gestito la galleria con un fervore impareggiabile e un gusto impeccabile, affermandola come uno degli spazi artistici più influenti in Europa, amato e rispettato dai migliori collezionisti di tutto il mondo. Dopo la morte del fratello nel 1993, Doris ha continuato a guidare con successo la galleria con la sua grazia, conoscenza e discrezione, pur continuando a sostenere le carriere di un’influente generazione di artisti durante la recessione. Pazienti, diplomatici e gentili, entrambi i fratelli avevano un profondo apprezzamento per l’arte e gli artisti, contando Cy Twombly e Brice Marden tra i loro amici più cari. Con i proventi della vendita a beneficio della Fondazione Thomas e Doris Ammann, l’eredità dei fratelli continuerà nella sua tradizione di benevolenza e generosità che avrà un impatto sulla vita dei bambini per generazioni.

Shot Sage Blue Marilyn è un’opera definitiva all’interno dell’opera di Warhol, dell’arte contemporanea e dell’intero canone storico artistico. Warhol iniziò per la prima volta a creare serigrafie di Marilyn Monroe dopo la sua morte nell’agosto 1962. Creava riproduzioni del suo viso più volte con colori vivaci, spesso con i lineamenti un po ‘di traverso. Nel 1964 sviluppò una tecnica di serigrafia più raffinata e dispendiosa in termini di tempo, antitetica alla produzione di massa per cui era meglio conosciuto, e creò un numero limitato di ritratti della leggenda di Hollywood. Questa tecnica era infatti così difficile, che non vi tornò mai più e tuttavia l’immagine rimane impressa nel lessico visivo della storia dell’arte.

La provenienza del ritratto comprende i migliori galleristi del 20° secolo, tra cui Leon Kraushar, New York, Leo Castelli Gallery, New York, Fred Mueller, New York, Blum Helman Gallery, New York, e SI Newhouse, New York, Thomas Ammann , Zurigo, prima di essere acquisita dall’attuale proprietario. L’opera è stata ampiamente esposta presso le principali istituzioni a livello mondiale, tra cui il Museo Guggenheim di New York, il Centre Georges Pompidou di Parigi, la Tate Modern di Londra, il Centro de Arte Reina Sofía di Madrid, la Royal Academy of Arts di Londra, il Museum Ludwig di Colonia, Neue Nationalgalerie di Berlino, Chicago Museum of Contemporary Art, Netherland’s, Stedelijk van Abbemuseum, Fondation Beyeler, Riehen e Pasadena Art Museum.