Manovra, la Ue ci promuove a metà: Italia a rischio

Secondo Bruxelles, che ha pubblicato i pareri su tutte le leggi di Bilancio dell’Ue, il nostro è fra i Paesi che viaggiano verso una “significativa deviazione” dagli obiettivi su deficit e debito – La Commissione chiede di “adottare le misure necessarie” per rimediare

L’Ue promuove con riserva la manovra italiana. Per il nostro Paese, così come per altri sette(Belgio, Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia), “i documenti programmatici di bilancio comportano un rischio di non conformità con il Patto di Stabilità e di crescita nel 2020”, scrive la Commissione europea nella valutazione delle manovre finanziarie degli Stati membri.

L’attuazione delle manovre finanziarie di questi Stati membri “potrebbe comportare una deviazione significativa dai percorsi di aggiustamento verso il rispettivo obiettivo di bilancio a medio termine”, continua la Commissione, aggiungendo che nel caso dell’Italia, come anche di Belgio, Spagna e Francia, “si prevede anche l’inosservanza del parametro di riduzione del debito”.

“Tra i documenti programmatici si bilancio a rischio di non conformità, a preoccuparci maggiormente sono quelli con livelli di debito elevati e non sufficientemente ridotti: Belgio, Spagna e Francia presentano rapporti debito/Pil molto elevati, quasi del 100%, mentre l’Italia supera il 136%. E non prevediamo che questi paesi soddisfino la regola del debito”, ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.

“Questi quattro paesi – ha continuato – non hanno sfruttato sufficientemente i periodi economici favorevoli per mettere in ordine le loro finanze pubbliche. Nel 2020 prevedono di non avere alcun aggiustamento di bilancio significativo o addirittura un’espansione di bilancio. Ciò è preoccupante, perché livelli di debito molto elevati limitano la capacità di rispondere agli shock economici e alle pressioni del mercato”.

Perciò, “invitiamo tutti gli Stati membri a rischio di non conformità con il Patto di Stabilità ad adottare le misure necessarie nell’ambito della procedura di bilancio nazionale per garantire che il bilancio 2020 sia conforme” al Patto stesso, ha concluso Dombrovskis.