Manovra, Conzatti (Iv) : più sostegno a PMI e costruzioni

E’ possibile migliorare la manovra di bilancio senza farla deragliare in Parlamento? Sì, come spiega la senatrice di Iv Donatella Conzatti con l’occhio rivolto soprattutto alle PMI e alle costruzioni

“Tema centrale per le imprese resta quello del credito. Per dare nuovo impulso alla ripresa bisogna supportare in particolare le PMI. A tale proposito nei miei emendamenti ho inserito la Proroga al 31 dicembre 2022 di alcune misure di intervento del Fondo di garanzia PMI come, ad esempio, le rinegoziazioni dei finanziamenti in essere, i finanziamenti volontariamente sospesi dalle banche, le esposizioni classificate come inadempienze probabili”. A dirlo è la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti, segretaria della Commissione Bilancio del Senato in vista dell’esame parlamentare della manovra di bilancio del Governo Draghi.

“Altro tema importante per tutto il settore delle costruzioni – aggiunge la senatrice – è il caro prezzi e il caro bollette energie e gas. Gli emendamenti propongono di riformare il sistema degli oneri generali attraverso la sua parziale traslazione sulla fiscalità generale: in tal senso la proposta è in piena coerenza con le numerose segnalazioni di Arera al Parlamento”.