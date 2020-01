ManoMano, nuovi capitali per l’e-commerce francese

ManoMano chiude nuovo round di finanziamento del valore di 125 milioni – In forte crescita in Italia – La scale-up francese ha come obiettivo quello di accrescere lo sviluppo internazionale attraverso la proposta di servizi sempre più innovativi

ManoMano, e-commerce francese specialista dell’arredo casa, fai da te e giardinaggio in Europa, annuncia la chiusura di un nuovo round di finanziamento da 125 milioni di euro guidata da Temasek, fondo di Singapore, accompagnata dal gruppo di Morgan Stanley. Accanto al fondo di Singapore ci sono altre presenze, come l’insieme dei fondi in capitale General Atlantic, Eurazeo, Piton Capital, Bpifrance, Partech, Aglaé Ventures e Crédit Mutuel Capital Privé e il nuovo azionista Kismet Holdings.

I nuovi capitali permetteranno, così, alla scale-up di consolidare maggiormente la sua presenza nel mercato europeo, accrescendo sia l’offerta di servizi per i suoi clienti che per i suoi partner sellers. Rispetto all’ultimo round di finanziamento da 110 milioni dello scorso aprile, si è registrata una crescita del 50%, generando un fatturato globale di 620 milioni.

Presente sul mercato italiano dal 2015, secondo per volume di business, chiude con un fatturato 2019 in crescita del 77%, pari a 65 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 18 milioni generato dai seller italiani verso gli altri mercati europei. Per sostenere questo ritmo di crescita, ManoMano ha assunto nell’ultimo anno 200 nuovi collaboratori, per un totale di 420 dipendenti, che intende aumentare anche nel 2020 aprendo altre 200 posizioni.

Un altro obiettivo è quella di migliorare il servizio di consulenza per l’acquisto, grazie alla comunità dei Manodvisors, un insieme di esperti e appassionati ai quali i consumatori possono rivolgersi per chiedere un consiglio in termini di scelta del prodotto e per la fase di prevendita.

A confermare l’impegno è il servizio logistico Mano Fullfillment, lanciato nel 2018 in Francia e nel 2019 in Spagna, che permette di garantire un’offerta ancora più completa sia ai clienti privati che ai commercianti. Il nuovo finanziamento permetterà di sviluppare tale servizio anche in Italia e negli altri mercati in cui è presente.

Secondo quando dichiarato da Philippe de Chanville e Christian Raisson, co-fondati di ManoMano, l’obiettivo è quello di rivoluzionare gli standard del mercato del fai da te, giardinaggio e arredo casa. Per riuscirci, dovranno agire in fretta visto la grande concorrenza nell’e-commerce.