Maltempo: allarme per Po e Tevere, vortice ciclonico fino a lunedì

Riaperta l’autostrada del Brennero dopo il caos di sabato, che ha provocato una coda di 12 km: “Il caos dovuto al mancato rispetto delle regole” – Il livello del Po innalzato di tre metri – Lunedì sole al Nord, ancora piogge al Sud – VIDEO.

La corsia nord dell’autostrada del Brennero è stata riaperta pochi minuti fa prima della mezzanotte di sabato dopo un blocco durato diverse ore. La marcia delle autovetture è comunque rallentata perché è percorribile solo la corsia di sorpasso. La corsia di marcia normale è occupata dai mezzi pesanti. La carreggiata in direzione nord era rimasta bloccata nella serata di venerdì e successivamente chiusa, causa decine di tir che, privi di attrezzatura invernale, non sono più riusciti a proseguire la marcia a seguito della maxi nevicata nella giornata di venerdì. Diverse le critiche da parte di camionisti ed automobilisti che lamentano di non avere informazioni e soprattutto nelle fasi più difficili nel corso della notte. Ma l’autostrada A22 del Brennero replica: “I pesanti disagi alla circolazione delle ultime 24 ore in prossimità del valico del Brennero sono stati in massima parte causati dal mancato rispetto delle regole”. Nella nota viene ricordato “l’obbligo vigente lungo tutta la A22 di montare pneumatici invernali, o avere a bordo le catene da neve”.

Allarme alluvione e “codice arancio”, invece, in Lombardia, dove il livello del Po si è alzato di tre metri, e in Toscana per rischi idrogeologico-idraulico nelle zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve. Lo comunica la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze. Le piogge sono in attenuazione ma si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte. Il torrente Ombrone ha superato il secondo livello di guardia all’idrometro di Poggio a Caiano, mentre il fiume Bisenzio si mantiene sopra il primo livello di guardia all’idrometro di San Piero a Ponti.

Preoccupazione per la piena del Tevere anche a Roma: chiusi gli accessi alle banchine. Lo rende noto il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale comunicando “l’avvenuta chiusura degli accessi alle banchine del Tevere nel tratto urbano con il superamento della prima soglia di attenzione del livello del fiume Aniene (SA1)”. Il personale tiene in costante osservazione i livelli. Il vortice ciclonico insisterà sull’Italia fino alla giornata di lunedì, anche se interesserà solo le regioni del Sud: al Nord il tempo è previsto brutto solo domenica, mentre lunedì tornerà il sole.