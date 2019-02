Maire Tecnimont: commessa da 45 milioni ad Abu Dhabi

Riccardo Chiaberge | 26 Febbraio 2019, 7:02

Il deficit che dovrebbe toglierci il sonno non è solo quello dei conti pubblici ma quello metacognitivo, che fa trionfare - anche al governo - l'incompetenza e l'ignoranza e che, come spiega Tom Nichols in un suo recente libro, costituisce un vero pericolo per la democrazia